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हरियाणा में हीटवेव की दस्तक, 7 दिन में 4°C तक बढ़ेगा पारा, लू का अलर्ट जारी

चंडीगढ़: हरियाणा में मौसम लगातार करवट ले रहा है और गर्मी ने अब अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. राज्यभर में तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. हालात ऐसे हैं कि रोहतक में अधिकतम तापमान 42.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो इस सीजन का सबसे अधिक रिकॉर्ड किया गया है. वहीं, करनाल में न्यूनतम तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे साफ है कि दिन के साथ-साथ रातें भी अब गर्म होती जा रही हैं.

अगले 7 दिन रहेंगे चुनौतीपूर्ण: मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले 7 दिनों में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की और वृद्धि हो सकती है. यह बढ़ोतरी धीरे-धीरे होगी, लेकिन इसका असर पूरे प्रदेश में महसूस किया जाएगा. बढ़ती गर्मी लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है, खासकर उन इलाकों में जहां पहले से ही तापमान अधिक है.

लू का अलर्ट जारी:हरियाणा के कई हिस्सों में 21, 22 और 23 अप्रैल को लू चलने की संभावना जताई गई है. चरखी दादरी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, मेवात, पलवल, रोहतक, झज्जर, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला और पंचकूला जैसे जिलों में विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है. मौसम विभाग ने साफ कहा है कि दोपहर के समय बाहर निकलना जोखिम भरा हो सकता है.