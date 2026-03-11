हरियाणा में गर्मी से राहत की उम्मीद, पश्चिमी विक्षोभ होगा एक्टिव, होगी झमाझम बारिश
हरियाणा में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है. वहीं,14 मार्च को बारिश और तेज हवा से राहत की संभावना है.
चंडीगढ़:हरियाणा में मार्च के शुरुआती दिनों में ही गर्मी ने तेजी से दस्तक दे दी है. प्रदेश में दिन के तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिससे मौसम मई-जून जैसा महसूस होने लगा है. मंगलवार को प्रदेश के औसत अधिकतम तापमान में 0.7 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसके बाद यह सामान्य से 6.3 डिग्री अधिक पहुंच गया. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले दो दिनों तक तापमान में ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है और लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ सकता है.
महेंद्रगढ़ सबसे गर्म, कई शहरों में 35 डिग्री पार: प्रदेश के कई जिलों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है. महेंद्रगढ़ 37.1 डिग्री सेल्सियस के साथ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा. इसके अलावा नारनौल में 36.5°C, हिसार में 36.2°C, नूंह में 35.9°C, भिवानी और चरखी दादरी में 35.8°C तापमान दर्ज किया गया. गुरुग्राम के विभिन्न मौसम केंद्रों पर भी अधिकतम तापमान 35 से 35.6 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. वहीं, चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 6.1 डिग्री अधिक है.
दो दिन बाद बारिश और तेज हवाओं की संभावना: मौसम विभाग के अनुसार 14 मार्च के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिसके असर से हरियाणा के कुछ हिस्सों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. इस दौरान गरज-चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि इस सिस्टम के गुजरने के बाद तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.
रातें भी हो रही गर्म, न्यूनतम तापमान बढ़ा: दिन के साथ-साथ रात का तापमान भी सामान्य से काफी ऊपर बना हुआ है. प्रदेश का औसत न्यूनतम तापमान सामान्य से लगभग 5.6 डिग्री अधिक दर्ज किया गया है. मंगलवार को इसमें 0.3 डिग्री सेल्सियस की मामूली बढ़ोतरी हुई. राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस हिसार और पानीपत में रिकॉर्ड किया गया, जबकि अंबाला में रात का तापमान 21.1 डिग्री रहा, जो सामान्य से 8.3 डिग्री अधिक है. चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 19.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे सुबह और रात के समय भी हल्की गर्माहट महसूस की जा रही है.
