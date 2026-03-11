ETV Bharat / state

हरियाणा में गर्मी से राहत की उम्मीद, पश्चिमी विक्षोभ होगा एक्टिव, होगी झमाझम बारिश

हरियाणा में गर्मी से राहत की उम्मीद

चंडीगढ़:हरियाणा में मार्च के शुरुआती दिनों में ही गर्मी ने तेजी से दस्तक दे दी है. प्रदेश में दिन के तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिससे मौसम मई-जून जैसा महसूस होने लगा है. मंगलवार को प्रदेश के औसत अधिकतम तापमान में 0.7 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसके बाद यह सामान्य से 6.3 डिग्री अधिक पहुंच गया. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले दो दिनों तक तापमान में ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है और लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ सकता है. महेंद्रगढ़ सबसे गर्म, कई शहरों में 35 डिग्री पार: प्रदेश के कई जिलों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है. महेंद्रगढ़ 37.1 डिग्री सेल्सियस के साथ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा. इसके अलावा नारनौल में 36.5°C, हिसार में 36.2°C, नूंह में 35.9°C, भिवानी और चरखी दादरी में 35.8°C तापमान दर्ज किया गया. गुरुग्राम के विभिन्न मौसम केंद्रों पर भी अधिकतम तापमान 35 से 35.6 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. वहीं, चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 6.1 डिग्री अधिक है.