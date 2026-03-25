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हरियाणा में मौसम का यूटर्न, पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव, आज से लगातार दो दिनों तक होगी जमकर बारिश

हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने के कारण आज रात से प्रदेश में लगातार दो दिनों तक बारिश होने की सभावना है.

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हरियाणा में मौसम का यूटर्न (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 25, 2026 at 9:41 AM IST

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चंडीगढ़: हरियाणा में मौसम आज रात से करवट लेने जा रहा है. मौसम विभाग की मानें तो प्रदेश में इस सप्ताह दो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे. पहले विक्षोभ का असर 26 और 27 मार्च को देखने को मिलेगा, जिससे कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. मौसम में इस बदलाव से लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है.

इन जिलों में बारिश के आसार: मौसम विभाग के मुताबिक 26 मार्च को सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, जींद, कैथल, करनाल, पानीपत और सोनीपत में बारिश के आसार हैं. 27 मार्च को कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि बाकी क्षेत्रों में मौसम साफ रहने की संभावना जताई गई है. इसके अलावा 29 मार्च की रात से दूसरा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे 30 और 31 मार्च को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश होने की संभावना बनेगी.

तापमान में उतार-चढ़ाव जारी: प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. महेंद्रगढ़, भिवानी और हिसार में तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. हालांकि, मौसम विभाग का कहना है कि 26 मार्च के बाद बारिश और बादलों की वजह से दिन के तापमान में गिरावट आएगी, जिससे गर्मी में कमी महसूस होगी.

न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट: न्यूनतम तापमान में भी हल्की गिरावट दर्ज की गई है और यह सामान्य के आसपास बना हुआ है. प्रदेश में औसतन 0.1 डिग्री की कमी आई है. गुरुग्राम में सबसे कम 14.4 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया, जबकि अन्य जिलों में यह 15 से 18 डिग्री के बीच रहा. आने वाले दिनों में बादल छाए रहने और बारिश के कारण रात के तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा, लेकिन हल्की ठंडक बनी रहेगी.

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