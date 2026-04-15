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हरियाणा में बढ़ रही गर्मी, कई शहरों में तापमान 38°C पार, 17 अप्रैल को बारिश के आसार

हरियाणा में तापमान 38°C पार चला गया है. प्रदेश में दिन-रात गर्मी बढ़ी है. मौसम विभाग ने 17-18 अप्रैल को बारिश की संभावना जताई है.

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हरियाणा में बढ़ रही गर्मी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 15, 2026 at 9:29 AM IST

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चंडीगढ़: हरियाणा में गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. मंगलवार को प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया. फरीदाबाद में सबसे अधिक 39.4°C तापमान दर्ज किया गया, जबकि हिसार, भिवानी, गुरुग्राम, सिरसा, सोनीपत और रोहतक जैसे शहरों में भी पारा 38°C के पार पहुंच गया. मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान में औसतन 2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे लोगों को दिन के समय तेज गर्मी का सामना करना पड़ रहा है.

7 शहरों में 38°C के पार तापमान: प्रदेश के सात शहरों में तापमान लगातार बढ़ रहा है. हिसार में 38.8°C, भिवानी और गुरुग्राम में 39.0°C, सिरसा में 38.9°C, सोनीपत और रोहतक में 38.5°C तापमान दर्ज किया गया. ऐसे में आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ हो सकती है. साफ मौसम और तेज धूप के कारण दिन के समय बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है.

रातें भी होने लगी गर्म: प्रदेश में दिन के साथ-साथ अब रात का तापमान भी बढ़ने लगा है, जिससे लोगों को राहत नहीं मिल रही. नारनौल में न्यूनतम तापमान 21.5°C और भिवानी में करीब 21°C दर्ज किया गया. हालांकि करनाल में सबसे कम 15.6°C तापमान रहा. औसतन न्यूनतम तापमान में भी लगभग 0.9 डिग्री की बढ़ोतरी देखी गई है, जो आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है.

17-18 अप्रैल को बदलेगा मौसम: मौसम विभाग के अनुसार 16 अप्रैल तक मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा, लेकिन 17 और 18 अप्रैल को मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा. इस दौरान 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, साथ ही गरज-चमक और हल्की बारिश की संभावना है. पश्चिमी और दक्षिणी हरियाणा में इसका अधिक प्रभाव देखने को मिल सकता है.

किसानों के लिए जरूरी सलाह: कृषि मौसम विज्ञान विभाग ने किसानों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है. गेहूं की कटाई सुबह और शाम के समय करने की सलाह दी गई है ताकि तेज गर्मी से बचा जा सके. संभावित आंधी और बारिश को देखते हुए फसलों को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही पशुओं को धूप से बचाने और पर्याप्त पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है.

20 अप्रैल तक मौसम रहेगा परिवर्तनशील: मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 20 अप्रैल तक मौसम परिवर्तनशील बना रहेगा. 17-18 अप्रैल को एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ और राजस्थान के ऊपर बनने वाले साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण आंशिक बादल छाए रहेंगे. इस दौरान हल्की हवाएं, बूंदाबांदी और गरज-चमक के साथ मौसम में अस्थायी राहत मिलने की संभावना है.

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