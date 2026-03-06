ETV Bharat / state

मार्च में ही झुलसने लगा हरियाणा, गुरुग्राम 35°C पार, कई शहरों में बढ़ा तापमान, हीटवेव के संकेत

चंडीगढ़: हरियाणा में मार्च की शुरुआत के साथ ही गर्मी ने तेज रफ्तार पकड़ ली है. प्रदेश के कई जिलों में तापमान सामान्य से काफी अधिक दर्ज किया जा रहा है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगर यही स्थिति बनी रही तो मार्च के अंत तक तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. बुधवार को गुरुग्राम में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस समय के लिए सामान्य से काफी ज्यादा है. बढ़ती गर्मी के कारण दोपहर के समय लोगों को तेज धूप और तपिश का सामना करना पड़ रहा है.

कई शहरों में 33 से 35 डिग्री के बीच तापमान: प्रदेश के कई शहरों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है. मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार गुरुग्राम में अधिकतम तापमान 35.0°C दर्ज किया गया, जबकि सिरसा में 34.8°C और भिवानी में 34.5°C तापमान रहा. इसके अलावा राज्य के नौ शहरों में तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से अधिक रिकॉर्ड किया गया है. प्रदेश के औसत अधिकतम तापमान में भी करीब 0.9 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो सामान्य से लगभग 6 डिग्री अधिक है.

सामान्य से 5 से 8 डिग्री ज्यादा गर्मी: हरियाणा के अधिकांश जिलों में तापमान सामान्य से 5 से 8 डिग्री सेल्सियस तक अधिक चल रहा है. मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल बारिश की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है. बारिश न होने की स्थिति में आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ सकती है. विशेषज्ञों का मानना है कि मार्च के पहले सप्ताह में ही इस तरह की तेज गर्मी आगे चलकर हीटवेव जैसी स्थिति का संकेत दे रही है.