ETV Bharat / state

दिवाली से पहले कांपने लगा हरियाणा, 13 डिग्री से नीचे पहुंचा पारा, 31 अक्टूबर तक बदलेगा मौसम

दिवाली से पहले कांपने लगा हरियाणा ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में दिवाली से पहले ही ठंड ने रफ्तार पकड़ ली है. मौसम में अचानक बदलाव के बीच प्रदेश में पहली बार न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया. हिसार के बालसमंद में न्यूनतम तापमान 12.7°C रहा, जो राज्य में सबसे कम है. पिछले दो दिनों में हुई हल्की बारिश और ओलावृष्टि को तापमान में गिरावट की वजह माना जा रहा है.

सुबह-शाम बढ़ी ठिठुरन: प्रदेश के औसत न्यूनतम तापमान में 0.4°C की गिरावट दर्ज की गई है. इसके चलते सुबह और शाम के समय ठंड का असर बढ़ गया है. IMD चंडीगढ़ के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम में और बदलाव देखने को मिल सकता है.