दिवाली से पहले कांपने लगा हरियाणा, 13 डिग्री से नीचे पहुंचा पारा, 31 अक्टूबर तक बदलेगा मौसम
हरियाणा में ठंड बढ़ने लगी है. हिसार के बालसमंद में तापमान 12.7 डिग्री पहुंचा. 28 से 31 अक्टूबर तक बारिश के आसार हैं.
Published : October 27, 2026 at 8:31 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा में दिवाली से पहले ही ठंड ने रफ्तार पकड़ ली है. मौसम में अचानक बदलाव के बीच प्रदेश में पहली बार न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया. हिसार के बालसमंद में न्यूनतम तापमान 12.7°C रहा, जो राज्य में सबसे कम है. पिछले दो दिनों में हुई हल्की बारिश और ओलावृष्टि को तापमान में गिरावट की वजह माना जा रहा है.
सुबह-शाम बढ़ी ठिठुरन: प्रदेश के औसत न्यूनतम तापमान में 0.4°C की गिरावट दर्ज की गई है. इसके चलते सुबह और शाम के समय ठंड का असर बढ़ गया है. IMD चंडीगढ़ के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम में और बदलाव देखने को मिल सकता है.
WEATHER WARNING AND RAINFALL MAP #PUNJAB #HARYANA DATED 26-10-2026 https://t.co/qyEG0nBucz— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) October 26, 2026
28 से 31 अक्टूबर तक बारिश के आसार: मौसम विभाग के अनुसार 28 और 29 अक्टूबर को हरियाणा के अलग-अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. वहीं, 30 और 31 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है. बारिश और हवाओं के प्रभाव से दिन तथा रात के तापमान में और गिरावट आ सकती है.
दो मौसमी सिस्टम बढ़ाएंगे असर: मौसम वैज्ञानिक डॉ. मदन खीचड़ के मुताबिक इस समय दो अलग-अलग मौसमी गतिविधियां प्रभाव डाल सकती हैं. बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात ‘अर्नब’ आंध्र प्रदेश के तट की ओर बढ़ रहा है. इसका आंशिक असर हरियाणा में हवा की दिशा और नमी पर पड़ सकता है.
29 अक्टूबर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय: उत्तर-पश्चिम भारत में 29 अक्टूबर से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है. इसके प्रभाव से मौसम में बदलाव आ सकता है. यदि पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवात से जुड़ी नमी वाली हवाएं अनुकूल परिस्थितियां बनाती हैं, तो हरियाणा के अधिकतर हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं.
दिवाली तक बढ़ सकती है ठंड: मौसम प्रणालियों के संयुक्त प्रभाव से प्रदेश में ठंड का असर और तेज होने की संभावना है. बारिश और तेज हवाओं के कारण तापमान में गिरावट दर्ज हो सकती है. ऐसे में अगले कुछ दिन हरियाणा में मौसम के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेंगे. हालांकि, बारिश की स्थिति और तापमान में बदलाव स्थानीय परिस्थितियों पर भी निर्भर करेगा.
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