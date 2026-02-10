हरियाणा में फिर बदला मौसम, 15 जिलों में गिरा टेंपरेचर, आज भी रहेगी बदलवाई
हरियाणा के कई जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. वहीं, आज यानी मंगलवार को भी प्रदेश में बादल छाए रहेंगे.
Published : February 10, 2026 at 7:48 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम ने करवट बदली है. अब बढ़ते तापमान से थोड़ी राहत मिली है. सोमवार को राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए रहने की वजह से तापमान सामान्य बना रहा. मंगलवार को भी प्रदेश के कई जिलों में सुबह से ही बादल छाए हुए है. मौसम विभाग के मुताबिक राज्य का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है. जबकि न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है.
मौसम का ताजा अपडेट: प्रदेश के 15 जिलों में तापमान 9-10 से नीचे बना हुआ है. वहीं, 11 फरवरी से उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी. जिसके चलते रात का तापमान गिर सकता है. जबकि 17 फरवरी के बाद भी एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से मैदानी इलाकों में मौसम बदल सकता है. वहीं, फसलों के लिए भी मौसम अनुकूल बना हुआ है.
Observed #Maximum #Temperature over #Punjab, #Haryana & #Chandigarh dated 09-02-26 pic.twitter.com/IyE6ZLmPPD— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) February 9, 2026
भिवानी में सबसे ज्यादा तापमान: राज्य में दिन के समय औसत अधिकतम तापमान में 0.4 डिग्री सेल्सियस की मामूली वृद्धि देखी गई है. जबकि न्यूनतम तापमान में पिछले दिन की तुलना में 0.4 डिग्री गिरावट दर्ज की गई है. रात का तापमान सामान्य के करीब बना हुआ है. राज्य में कल सबसे ज्यादा तापमान भिवानी में 26.3 दर्ज किया गया है. जबकि सबसे कम तापमान यमुनानगर का 20.1 दर्ज किया गया है. महेंद्रगढ़ में तापमान भिवानी के आसपास ही 26.1 दर्ज किया गया है. अन्य जिलों में पारा 22-25 तक बना हुआ है.
चंडीगढ़ मौसम: वहीं, चंडीगढ़ मौसम की बात करें तो सोमवार को दिनभर शहर में बादल छाए रहे, जिसके चलते एक बार फिर दिन के समय में ठंड का एहसास हुआ. वहीं, मंगलवार की सुबह भी हल्के बादल छाए हुए हैं. मौसम विभाग के मुताबिक चंडीगढ़ में अब ठंड कम होगी और 48 घंटे में तापमान तीन डिग्री तक बढ़ जाएगा. 15 फरवरी तक मौसम शुष्क बना रहेगा. मौसम विभाग के मुताबिक, आज चंडीगढ़ का मौसम साफ रहने वाला है. यहां तापमान सामान्य से 1.7 डिग्री अधिक बना हुआ है. आज भी हवाएं चलती रहेंगी.
