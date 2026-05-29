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आंधी-बारिश से बदला हरियाणा का मौसम, आज फिर ओलावृष्टि की चेतावनी, कई जिलों में रेड अलर्ट जारी

दक्षिण और मध्य हरियाणा में ऑरेंज अलर्ट: प्रदेश के मध्य और दक्षिणी हिस्सों में भी मौसम खराब बना रहेगा. गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, चरखी दादरी, हिसार और फतेहाबाद समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. यहां 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की भी संभावना है.

पांच जिलों में रेड अलर्ट जारी: मौसम विभाग के अनुसार आज हरियाणा के उत्तर-पूर्वी जिलों यमुनानगर, अंबाला, पंचकूला, कुरुक्षेत्र और करनाल में रेड अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज तूफान चलने, भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है. प्रशासन ने लोगों को घरों में सुरक्षित रहने और पेड़ों व बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी है.

चंडीगढ़: हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ और राजस्थान के ऊपर बने चक्रवाती सिस्टम का असर लगातार देखने को मिल रहा है. प्रदेश में गुरुवार को तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि के बाद मौसम पूरी तरह बदल गया. मौसम विभाग ने शुक्रवार को भी कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

गुरुवार के तूफान ने मचाई तबाही: एक दिन पहले आए तेज तूफान ने कई जिलों में भारी नुकसान पहुंचाया. फतेहाबाद के जांडवाला बांगर गांव में मोबाइल टावर बीच से टूटकर लटक गया. हिसार के किरमारा गांव में 440 केवीए बिजली लाइन के टावर गिर गए, जिससे कई इलाकों में रातभर बिजली आपूर्ति बाधित रही. सिरसा के चौपटा क्षेत्र में पेड़ और बिजली के खंभे गिरने से यातायात प्रभावित हुआ. कई जगहों पर कच्चे मकानों और दुकानों को भी नुकसान पहुंचा.

तापमान में आई बड़ी गिरावट: तेज बारिश और बादलों के कारण प्रदेश के अधिकतम तापमान में करीब 3.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है. हालांकि सिरसा में अब भी सबसे अधिक 45.4 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया. हिसार में 44.2 डिग्री, महेंद्रगढ़ में 44.4 डिग्री और रोहतक में 43.3 डिग्री तापमान दर्ज हुआ. वहीं गुरुग्राम और अंबाला में लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है.

सुबह-शाम मौसम हुआ सुहावना: मौसम में बदलाव के चलते सुबह और रात के तापमान में भी गिरावट महसूस की जा रही है. सोनीपत में सबसे कम न्यूनतम तापमान 22.3 डिग्री दर्ज किया गया. रोहतक, गुरुग्राम और चंडीगढ़ समेत कई शहरों में रात के समय ठंडी हवाएं चलने से लोगों को राहत मिली. मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों तक प्रदेश में मौसम इसी तरह बदला हुआ रह सकता है.

गर्मी का असर जानवरों पर भी: विशेषज्ञों का कहना है कि नौतपा के दौरान लगातार बढ़ती गर्मी और उमस का असर इंसानों के साथ-साथ पालतू जानवरों पर भी पड़ रहा है. डॉग्स और कैट्स में हीट स्ट्रेस और हीट स्ट्रोक के मामले बढ़ रहे हैं. पशु चिकित्सकों ने लोगों से पालतू जानवरों को धूप से बचाने, पर्याप्त पानी देने और ठंडी जगह पर रखने की अपील की है.

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