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हरियाणा में मौसम का यू-टर्न, बारिश-ओलों से गिरी फसलें, 18 मार्च से फिर होगा वेदर में बदलाव

हरियाणा में मौसम का यू-टर्न ( Etv Bharat )

चंडीगढ़:हरियाणा के मौसम ने रविवार को हुई तेज बारिश और आंधी के बाद अचानक करवट ले ली. पूरे प्रदेश में अधिकतम तापमान में औसतन 3.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई. मौसम विभाग के अनुसार कई जिलों में सोमवार को भी बादल छाए रहने और उत्तरी क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना बनी हुई है. मौसम में आई इस अचानक ठंडक से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन किसानों की चिंता बढ़ गई है. जिलों में ओलावृष्टि से फसल प्रभावित: पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे. पानीपत, अंबाला, गुरुग्राम, रेवाड़ी, जींद और कैथल में ओलावृष्टि दर्ज की गई. आंधी और बारिश के कारण कई जगह गेहूं की खड़ी फसल जमीन पर गिर गई, जबकि पक चुकी सरसों की फसल के दाने झड़ गए. किसानों का कहना है कि अगर मौसम ऐसे ही खराब रहा तो रबी की फसलों को बड़ा नुकसान हो सकता है. यमुनानगर में टूटा हाई वोल्टेज तार: यमुनानगर में रविवार देर रात आई तेज आंधी और बारिश के दौरान शिव कॉलोनी के पास हाई वोल्टेज बिजली लाइन का तार टूटकर रेलवे लाइन के ऊपर से गुजर रहे तारों पर गिर गया. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्टेशन मास्टर ने एहतियात के तौर पर ट्रेनों को कुछ समय के लिए रुकवा दिया. इस घटना से आसपास के दो घरों में बिजली के उपकरण भी जल गए और शिव कॉलोनी सहित आसपास के क्षेत्रों में रातभर बिजली आपूर्ति बाधित रही.