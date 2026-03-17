पहाड़ों की बर्फबारी का असर, हरियाणा में फिर लौटी ठंड, एक और पश्चिमी विक्षोभ होगा सक्रिय
पहाड़ों की बर्फबारी के कारण हरियाणा में एक बार फिर ठंड बढी है.
Published : March 17, 2026 at 9:36 AM IST
चंडीगढ़: उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी का असर अब हरियाणा के मौसम पर भी साफ दिखाई देने लगा है. ठंडी हवाओं के कारण प्रदेश में एक बार फिर ठंडक बढ़ गई है. पिछले कुछ दिनों से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे सुबह और शाम के समय लोगों को हल्की ठंड का एहसास होने लगा है. मौसम में आए इस बदलाव ने मार्च के महीने में भी सर्दी की हल्की वापसी करा दी है.
तापमान में आई गिरावट: पिछले 24 घंटों के दौरान हरियाणा में औसत न्यूनतम तापमान में करीब 1.8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है. सोमवार को प्रदेश का सबसे कम न्यूनतम तापमान 12.9 डिग्री सेल्सियस सिरसा में रिकॉर्ड किया गया. इसके अलावा हिसार में 14.0 डिग्री, करनाल में 13.9 डिग्री और नारनौल में 13.0 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया. वहीं अधिकतम तापमान की बात करें तो गुरुग्राम में सबसे अधिक 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
Observed #Maximum #Temperature over #Punjab, #Haryana & #Chandigarh dated 16-03-26 pic.twitter.com/xBkBbuJTmj— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) March 16, 2026
सुबह-शाम बढ़ी ठंडक: मौसम में आए बदलाव के कारण सुबह और शाम के समय ठंडी हवाएं चल रही हैं. इसके चलते लोगों को हल्की ठंड का एहसास हो रहा है, जबकि दिन के समय हल्की धूप के कारण मौसम सामान्य बना हुआ है. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और बदलती हवाओं की दिशा के कारण तापमान में लगातार उतार-चढ़ाव बना रह सकता है.
19-20 मार्च को बदल सकता है मौसम: मौसम विभाग के अनुसार 19 मार्च से प्रदेश के कई जिलों में मौसम फिर करवट ले सकता है. इस दौरान गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है. 20 मार्च को हरियाणा के अधिकतर हिस्सों में आंधी, गरज-चमक और बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं. हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है.
एक और पश्चिमी विक्षोभ होगा सक्रिय: मौसम वैज्ञानिक की मानें राज्य में 18 मार्च तक मौसम परिवर्तनशील बना रह सकता है. 18 मार्च की रात को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिसके प्रभाव से 19 मार्च से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. इस दौरान हवाओं की दिशा बदलने से दिन के तापमान में हल्की गिरावट और रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है.
ये भी पढ़ें:अंबाला में बारिश और तूफान से गेहूं की फसल को भारी नुकसान, किसानों की गुहार-गिरदावरी कराकर मुआवजा दे सरकार