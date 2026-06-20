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हरियाणा में आज फिर आंधी-बारिश का यलो अलर्ट जारी, तेज हवा दिलाएगी गर्मी से राहत

हरियाणा में आज फिर आंधी-बारिश का यलो अलर्ट जारी ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में शुक्रवार को बारिश नहीं होने से गर्मी और उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी. इसी बीच मौसम विभाग ने 20 से 22 जून तक प्रदेश के कई जिलों में आंधी और बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है. अगले दो दिनों के दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, गरज-चमक और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है. जिलों में आज आंधी-बारिश की संभावना: मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ में तेज धूलभरी आंधी के साथ बारिश हो सकती है. इन जिलों में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है. प्रशासन ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है. रविवार को 13 जिलों में रहेगा ज्यादा असर: वहीं, 21 जून को मौसम का प्रभाव और बढ़ने की संभावना है. सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, रोहतक, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, मेवात, पलवल और फरीदाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. 22 जून को अलर्ट का दायरा कुछ सीमित रहेगा, जबकि 23 जून से मौसम साफ होने का अनुमान है.