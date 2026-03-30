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हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, कई शहरों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट जारी

हरियाणा में मौसम विभाग ने बारिश, आंधी, बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है.

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हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 30, 2026 at 9:08 AM IST

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चंडीगढ़: हरियाणा में आने वाले दिनों में मौसम अचानक करवट लेने वाला है. मौसम विभाग ने 29 और 30 मार्च को प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है. इसके साथ ही कुछ इलाकों में गरज-चमक और तेज हवाओं के चलने का भी अलर्ट जारी किया गया है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

तापमान में हल्की बढ़ोतरी: प्रदेश के तापमान में भी बदलाव दर्ज किया गया है. शनिवार के मुकाबले रविवार को औसत अधिकतम तापमान में 0.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई, जो सामान्य के आसपास है. सबसे अधिक तापमान रोहतक में 36.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे यह प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा.

न्यूनतम तापमान में उछाल: वहीं, न्यूनतम तापमान में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है. औसत न्यूनतम तापमान में 2.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई, जो सामान्य से 4.1 डिग्री अधिक है. सबसे कम न्यूनतम तापमान पलवल के मंडकोला में 17.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

पश्चिमी विक्षोभ का असर: मौसम विभाग के अनुसार उत्तर ईरान और कैस्पियन सागर के आसपास सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ इस बदलाव की मुख्य वजह है. इसके अलावा उत्तर-पश्चिम राजस्थान में बने चक्रवाती परिसंचरण का भी प्रभाव देखने को मिल रहा है. एक नया पश्चिमी विक्षोभ 2 अप्रैल से उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है.

आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी: IMD ने अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र में 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और ओलावृष्टि की संभावना है. पंचकूला में 30-40 किमी प्रति घंटे की तेज हवाएं चल सकती हैं. वहीं, कैथल, करनाल और पानीपत में गरज-चमक के साथ तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है.

कई जिलों में तेज हवाओं का असर: महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, भिवानी और चरखी दादरी में 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई गई है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है.

इन क्षेत्रों में बारिश के आसार: पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इसके अलावा कैथल, करनाल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद और रोहतक में भी कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है.

किसानों और आम जनता के लिए सलाह:मौसम विभाग ने किसानों और आम नागरिकों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है. आंधी और बिजली गिरने के दौरान खुले स्थानों से दूर रहने और सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील की गई है, ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके.

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