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हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, कई शहरों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट जारी

हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में आने वाले दिनों में मौसम अचानक करवट लेने वाला है. मौसम विभाग ने 29 और 30 मार्च को प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है. इसके साथ ही कुछ इलाकों में गरज-चमक और तेज हवाओं के चलने का भी अलर्ट जारी किया गया है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. तापमान में हल्की बढ़ोतरी: प्रदेश के तापमान में भी बदलाव दर्ज किया गया है. शनिवार के मुकाबले रविवार को औसत अधिकतम तापमान में 0.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई, जो सामान्य के आसपास है. सबसे अधिक तापमान रोहतक में 36.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे यह प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा. न्यूनतम तापमान में उछाल: वहीं, न्यूनतम तापमान में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है. औसत न्यूनतम तापमान में 2.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई, जो सामान्य से 4.1 डिग्री अधिक है. सबसे कम न्यूनतम तापमान पलवल के मंडकोला में 17.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. पश्चिमी विक्षोभ का असर: मौसम विभाग के अनुसार उत्तर ईरान और कैस्पियन सागर के आसपास सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ इस बदलाव की मुख्य वजह है. इसके अलावा उत्तर-पश्चिम राजस्थान में बने चक्रवाती परिसंचरण का भी प्रभाव देखने को मिल रहा है. एक नया पश्चिमी विक्षोभ 2 अप्रैल से उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है.