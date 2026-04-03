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हरियाणा में तूफानी मौसम का अलर्ट, IMD ने आज कई जिलों में जारी की आंधी, बारिश, ओलावृष्टि की चेतावनी

हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने के कारण आज तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि को लेकर चेतावनी जारी की गई है.

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हरियाणा में तूफानी मौसम का अलर्ट (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 3, 2026 at 2:44 PM IST

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Updated : April 3, 2026 at 2:49 PM IST

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चंडीगढ़: हरियाणा में आज पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में भारी बदलाव की संभावना है. प्रदेश के लगभग सभी जिलों में बारिश, आंधी और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है. मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, वहीं दक्षिण हरियाणा के कुछ इलाकों में ओरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है. हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जिससे बिजली गिरने की घटनाएं भी बढ़ सकती हैं.

हिसार में रात को जोरदार बारिश: कल 2 अप्रैल को हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में तेज आंधी चली. हिसार में रात के समय मूसलधार बारिश भी हुई. यह बारिश और आंधी प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी असर दिखा सकती है. खासकर हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, भिवानी और महेन्द्रगढ़ में तेज आंधी और ओलावृष्टि का खतरा बना हुआ है. वहीं, अंबाला, पंचकूला और करनाल जैसे उत्तरी और पूर्वी जिलों में भी बारिश के आसार हैं.

तापमान में हल्की बढ़ोतरी: राज्य में न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिली है. करनाल में 17.7 डिग्री, हिसार में 18.2 डिग्री और चंडीगढ़ में 17.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया. दिन के तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है, जहां गुरुग्राम में अधिकतम तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस रहा. हालांकि, 3 और 4 अप्रैल को बारिश और आंधी के चलते तापमान में गिरावट की संभावना है.

मार्च में 19 प्रतिशत अधिक बारिश: मार्च 2026 में हरियाणा में औसतन 17.9 मिमी बारिश हुई, जो सामान्य से करीब 19% अधिक है. इस महीने में रोहतक, रेवाड़ी, और भिवानी जैसे जिलों में सबसे ज्यादा बारिश हुई. लेकिन, तेज बारिश और ओलावृष्टि के कारण करीब 100 गांवों में गेहूं, सरसों और चने की फसलों को नुकसान हुआ है. मौसम विभाग ने ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है, खासकर दक्षिणी और पश्चिमी जिलों में.

अगले दो दिनों में और तेज बारिश और आंधी की संभावना: 4 अप्रैल को भी हरियाणा के अधिकांश हिस्सों में बारिश और आंधी की संभावना बनी रहेगी. हवा की गति 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की उम्मीद है, वहीं कुछ इलाकों में यह 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. इस दौरान बिजली गिरने की घटनाएं भी बढ़ सकती हैं.

ये भी पढ़ें:हरियाणा में वेदर का यू-टर्न, गर्मी पर लगा ब्रेक, 3-4 अप्रैल को बारिश-आंधी का अलर्ट

Last Updated : April 3, 2026 at 2:49 PM IST

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