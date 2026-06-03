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हरियाणा में दो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, 7 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी, 6 जून तक बदला रहेगा मौसम का मिजाज

हरियाणा में दो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में दो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है. मौसम विभाग ने बुधवार को प्रदेशभर में आंधी, बिजली चमकने और बारिश की संभावना जताई है. विभाग ने सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और चरखी दादरी जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इन क्षेत्रों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बारिश होने की संभावना है. 6 जून तक बना रहेगा मौसम में बदलाव: मौसम विभाग के अनुसार 4 जून को भी राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश के आसार बने हुए हैं. मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि 6 जून तक प्रदेश में मौसम परिवर्तनशील रहेगा. इस दौरान कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी. दो पश्चिमी विक्षोभ दिखा रहे असर: मौसम वैज्ञानिक डॉ. मदन खीचड़ ने बताया कि, "दो पश्चिमी विक्षोभों का आंशिक प्रभाव हरियाणा के मौसम पर पड़ रहा है. पहला पश्चिमी विक्षोभ 3 जून और दूसरा 4 जून को पहाड़ी क्षेत्रों की ओर बढ़ेगा. इसके प्रभाव से प्रदेश में आंशिक बादल छाए रहेंगे और हवाओं की दिशा में भी बदलाव देखने को मिलेगा."