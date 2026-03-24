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हरियाणा में बदला मौसम का मिजाज, वर्षा, आंधी और ठंडी हवाओं ने दिलाई गर्मी से राहत, अभी और होगी बारिश, अलर्ट जारी

हरियाणा में बदला मौसम का मिजाज ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में आने वाले चार दिनों में मौसम का मिजाज तेजी से बदलने वाला है. मौसम विभाग के अनुसार 23 से 27 मार्च के बीच प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में रुक-रुक कर मौसम में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा. इस दौरान कभी हल्की बारिश तो कभी साफ मौसम की स्थिति बनेगी, जिससे लोगों को बदलते मौसम का अनुभव होगा. कब और कहां होगी बारिश: मौसम विभाग ने बताया कि 23 और 25 मार्च को दक्षिण और पश्चिमी जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है. वहीं 24 मार्च को अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क रहेगा. इस बीच 27 मार्च को फिर से मौसम साफ होने की उम्मीद जताई गई है, जिससे किसानों और आम लोगों को कुछ राहत मिल सकती है. 26 मार्च को येलो अलर्ट जारी: सबसे महत्वपूर्ण दिन 26 मार्च माना जा रहा है. इस दिन कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान है. हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. मौसम विभाग ने इस स्थिति को देखते हुए ‘बी प्रिपेयर्ड’ यानी येलो अलर्ट जारी किया है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.