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हरियाणा में बदला मौसम का मिजाज, वर्षा, आंधी और ठंडी हवाओं ने दिलाई गर्मी से राहत, अभी और होगी बारिश, अलर्ट जारी

हरियाणा में 26 मार्च को बारिश, तेज हवाएं और गरज-चमक का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है.

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हरियाणा में बदला मौसम का मिजाज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 24, 2026 at 9:38 AM IST

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चंडीगढ़: हरियाणा में आने वाले चार दिनों में मौसम का मिजाज तेजी से बदलने वाला है. मौसम विभाग के अनुसार 23 से 27 मार्च के बीच प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में रुक-रुक कर मौसम में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा. इस दौरान कभी हल्की बारिश तो कभी साफ मौसम की स्थिति बनेगी, जिससे लोगों को बदलते मौसम का अनुभव होगा.

कब और कहां होगी बारिश: मौसम विभाग ने बताया कि 23 और 25 मार्च को दक्षिण और पश्चिमी जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है. वहीं 24 मार्च को अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क रहेगा. इस बीच 27 मार्च को फिर से मौसम साफ होने की उम्मीद जताई गई है, जिससे किसानों और आम लोगों को कुछ राहत मिल सकती है.

26 मार्च को येलो अलर्ट जारी: सबसे महत्वपूर्ण दिन 26 मार्च माना जा रहा है. इस दिन कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान है. हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. मौसम विभाग ने इस स्थिति को देखते हुए ‘बी प्रिपेयर्ड’ यानी येलो अलर्ट जारी किया है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

तापमान में आई गिरावट से राहत: सोमवार को हुई बारिश का असर तापमान पर साफ दिखाई दिया. प्रदेश के अधिकतम तापमान में करीब 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई. भिवानी में सबसे अधिक 30.7°C तापमान रिकॉर्ड किया गया, जबकि अन्य जिलों में यह 28 से 30°C के बीच रहा. बादलों और ठंडी हवाओं के कारण दिन में गर्मी का असर कम महसूस हुआ.

न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी: वहीं, न्यूनतम तापमान में औसतन 1.9 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, हालांकि यह अभी भी सामान्य के आसपास बना हुआ है. भिवानी में सबसे कम 12°C तापमान रिकॉर्ड किया गया. इसके अलावा नारनौल और करनाल में तापमान 13 से 15°C के बीच रहा, जबकि गुरुग्राम और हिसार जैसे इलाकों में यह 16 से 18°C के आसपास दर्ज किया गया.

रात में हल्की ठंडक बरकरार: बारिश और बादलों के कारण दिन के समय लोगों को गर्मी से राहत मिली है. वहीं रात के समय हल्की ठंडक अभी भी बनी हुई है, जिससे मौसम सुहावना बना हुआ है. मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी की संभावना नहीं है, जिससे लोगों को फिलहाल राहत मिलती रहेगी.

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