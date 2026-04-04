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हरियाणा में आज बारिश-आंधी बरपाएगी कहर, 6 जिलों में ओलावृष्टि और 9 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी

हरियाणा में आज बारिश-आंधी बरपाएगी कहर ( Etv Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में 4 अप्रैल को मौसम ने अचानक करवट ले ली है. भारतीय मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां देखने को मिलेंगी. 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाओं के साथ गरज-चमक का दौर जारी रहेगा. इससे लोगों को गर्मी से राहत तो मिलेगी, लेकिन नुकसान की आशंका भी बनी हुई है. इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी: मौसम विभाग ने दक्षिण और पूर्वी हरियाणा के 6 जिले गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह (मेवात), महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इन क्षेत्रों में तेज आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है. प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. बाकी जिलों में येलो अलर्ट का असर: राज्य के अन्य जिलों जैसे हिसार, भिवानी, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला और यमुनानगर में येलो अलर्ट घोषित किया गया है. यहां बादल छाए रहने के साथ रुक-रुक कर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. मौसम का यह बदलाव आम जनजीवन को प्रभावित कर सकता है.