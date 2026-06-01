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हरियाणा में नौतपा में भी मौसम हुआ सुहाना, 4 जिलों में तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट, अगले सप्ताह फिर बढ़ेगी गर्मी

हरियाणा में नौतपा में भी मौसम हुआ सुहाना ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में नौतपा के दौरान भी मौसम सुहावना बना हुआ है. भारतीय मौसम विभाग चंडीगढ़ के अनुसार प्रदेश के औसत अधिकतम तापमान में शनिवार की तुलना में मामूली 0.1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इसके बावजूद तापमान सामान्य से 7.4 डिग्री सेल्सियस कम बना हुआ है. प्रदेश में सबसे अधिक तापमान सिरसा में 37 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. बारिश का सिलसिला रहेगा जारी: मौसम विभाग का अनुमान है कि 3 जून तक तथा 5 और 6 जून को प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. वहीं 4 जून को कुछ क्षेत्रों में वर्षा गतिविधियों में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. बादलों की आवाजाही और बीच-बीच में हो रही बारिश के कारण लोगों को फिलहाल भीषण गर्मी से राहत मिलती रहेगी. चार जिलों के लिए विशेष चेतावनी: मौसम विभाग ने 1 जून के लिए सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और भिवानी जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश, बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है. इन जिलों में मौसम अचानक बदल सकता है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.