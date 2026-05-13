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हरियाणा में फिर बदला मौसम का मिजाज, 6 जिलों में आज होगी बारिश, अगले सप्ताह हीटवेव की आशंका

हरियाणा में फिर बदला मौसम का मिजाज ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में बुधवार सुबह मौसम ने अचानक करवट ली. जींद, हिसार, पानीपत, करनाल, कैथल और फतेहाबाद समेत कई जिलों में बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को गर्मी से अस्थायी राहत मिली. सुबह से ही कई इलाकों में बादल छाए रहे और तेज हवाओं का दौर भी देखने को मिला. मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में दिनभर मौसम खराब रहने की संभावना बनी हुई है. 6 जिलों में आंधी-तूफान का अलर्ट: IMD की मानें तो चंडीगढ़ ने महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूंह, पलवल, यमुनानगर और पंचकूला जिलों में गरज-चमक के साथ तेज आंधी का अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जबकि कुछ स्थानों पर हवा की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना जताई गई है. विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है. 15 मई के बाद फिर बढ़ेगी गर्मी: मौसम विभाग के मुताबिक 15 मई के बाद प्रदेश में मौसम फिर से शुष्क हो जाएगा. इसके बाद अगले सात दिनों में अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है. तापमान बढ़ने के साथ हरियाणा में एक बार फिर लू चलने की संभावना बन रही है. विशेषज्ञों का कहना है कि वर्तमान राहत ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं है.