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हरियाणा में आज फिर 15 जिलों में बारिश-आंधी का अलर्ट, कल से अगले 5 दिनों में 6 डिग्री तक चढ़ेगा पारा, बढ़ेगी गर्मी

आज फिर 15 जिलों में बारिश-आंधी का अलर्ट ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में सोमवार को मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है. मौसम विभाग ने राज्य के 15 जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है. विभाग के अनुसार यह गतिविधियां कई इलाकों में लोगों को गर्मी से राहत दे सकती हैं, हालांकि मौसम में यह बदलाव ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहने वाला है. आंधी-बारिश के बाद फिर बढ़ेगी गर्मी: प्रदेश में पिछले दिनों हुई बारिश और आंधी के बाद तापमान में कमी दर्ज की गई थी, लेकिन अब एक बार फिर गर्मी का असर बढ़ने लगा है. मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले पांच दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है. रविवार को राज्य के औसत अधिकतम तापमान में 3.2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई.