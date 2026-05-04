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हरियाणा में मौसम का कहर जारी, आधी रात बरसे ओले, आंधी से पेड़ और पोल गिरे, 11 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी

दादरी में बारिश के कारण मंडी के हालात बदतर: वहीं, बारिश के कारण चरखी दादरी की अनाज मंडी में व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं. रात को आई तेज बारिश व आंधी के कारण अनाज का उठान न होने के कारण हजारों टन गेहूं और सरसों खुले आसमान के नीचे बर्बादी की कगार पर है. आलम यह है कि मंडियों में जगह न होने के कारण अनाज सड़कों पर बिखरा पड़ा है. बारिश व वाहनों की आवाजाही से वह लगातार खराब हो रहा है.

झज्जर में आंधी से पेड़ और पोल गिरे: झज्जर जिले में तेज आंधी और बारिश के कारण पेड़ और बिजली के पोल गिरने की घटनाएं सामने आई हैं. देर रात आई इस तेज आंधी ने जनजीवन को प्रभावित किया. कई जगहों पर बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा.

चंडीगढ़/सिरसा/चरखी दादरी: हरियाणा में रविवार देर रात मौसम ने अचानक करवट ली. कई जिलों में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि शुरू हो गई. हिसार, भिवानी, सिरसा और महेंद्रगढ़ में ओले गिरने से मौसम ठंडा हो गया, जबकि गुरुग्राम, नारनौल, फतेहाबाद और जींद में झमाझम बारिश दर्ज की गई. इस बदलाव से प्रदेश में गर्मी से राहत मिली है.

दादरी में बारिश के कारण मंडी के हालात बदतर (Etv Bharat)

सिरसा में तेज हवा गर्मी से दिला रही राहत: इधर, सिरसा में मौसम ने अचानक करवट ले ली है. कल देर शाम हुई बारिश के बाद जहां मौसम एक दम से सुहावना हो गया है. हालांकि देर रात को कुछ गांवों में औलावृष्टि भी हुई है. लेकिन आज सुबह से ही तेज हवाओं का दौर लगातार जारी है, जिससे पूरे क्षेत्र का माहौल बदल गया है. आज सुबह से ही सिरसा में तेज रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिससे लोगों को चिलचिलाती गर्मी से काफी राहत मिली है. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक सिरसा और आसपास के इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है. विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है खासकर तेज हवाओं के दौरान बाहर निकलने से बचने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है.

सिरसा में तेज हवा गर्मी से दिला रही राहत (Etv Bharat)

11 जिलों में आज फिर अलर्ट जारी: मौसम विभाग ने सोमवार को कैथल, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, हिसार, जींद, भिवानी और चरखी दादरी में तेज हवाओं और गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है. वहीं, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात, पलवल, सिरसा, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र और करनाल सहित अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है. वहीं प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी कहीं-कहीं बूंदाबांदी हो सकती है, जिससे मौसम सुहावना बना रहेगा.

आंधी से पेड़ और पोल गिरे (Etv Bharat)

तापमान में गिरावट:बारिश के कारण प्रदेश के औसत अधिकतम तापमान में करीब 3.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है. नारनौल में सबसे अधिक 37 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट संभव है.

6 मई तक ऐसा ही रहेगा मौसम: मौसम विभाग का अनुमान है कि 6 मई तक प्रदेश में मौसम का यही मिजाज बना रहेगा. बीच-बीच में बारिश और तेज हवाओं के चलते गर्मी का असर कम रहेगा और लोगों को राहत मिलती रहेगी.

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