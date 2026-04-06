हरियाणा में फिर बदलेगा मौसम, आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी
हरियाणा में 7-8 अप्रैल को तेज हवा चलने के साथ बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है.
Published : April 6, 2026 at 9:12 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा में आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है. मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश, गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना है. इसके साथ ही कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट और मौसम सुहावना होने के आसार हैं.
तापमान का हाल और गर्म जिलों की स्थिति: हालांकि रविवार को प्रदेश के औसत अधिकतम तापमान में 0.2 डिग्री सेल्सियस की मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई, फिर भी यह सामान्य से 2.2 डिग्री कम बना हुआ है. गुरुग्राम में सबसे अधिक तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके अलावा भिवानी में 32.9 और हिसार में 32.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो प्रदेश के प्रमुख गर्म स्थान रहे.
WEATHER WARNING AND RAINFALL MAP #PUNJAB #HARYANA DATED 05-04-2026 pic.twitter.com/Vf35sZjZ81— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) April 5, 2026
तेज हवाओं और आंधी का अलर्ट: मौसम विभाग ने 6 अप्रैल को कई क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है. इसके साथ गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई है. लोगों को सतर्क रहने और खुले स्थानों से बचने की सलाह दी गई है.
7-8 अप्रैल को बढ़ेगा असर: IMD की मानें तो 7 और 8 अप्रैल को मौसम और अधिक सक्रिय रहेगा. इन दिनों कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. साथ ही कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी.
इन जिलों में दिखेगा ज्यादा असर: मौसम विभाग के अनुसार सिरसा, फतेहाबाद और हिसार में तेज हवाओं और गरज-चमक का ज्यादा प्रभाव देखने को मिल सकता है. वहीं अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद और आसपास के क्षेत्रों में भी बारिश और बदलते मौसम का असर रहेगा. कुल मिलाकर आने वाले दिनों में हरियाणा का मौसम राहत भरा रहने वाला है.
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