नौतपा में तप रहा हरियाणा, कई शहरों में पारा 45 डिग्री पार, कल बारिश के आसार
हरियाणा में भीषण गर्मी का कहर जारी है. वहीं, मौसम विभाग ने आज 10 जिलों में हीटवेव अलर्ट जारी किया है.
Published : May 28, 2026 at 9:41 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा में भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी है. नौतपा के दौरान प्रदेश के कई शहरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है. मौसम विभाग ने गुरुवार को 10 जिलों में हीटवेव और धूलभरी आंधी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. वहीं शुक्रवार को कुछ जिलों में आंधी और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है.
रोहतक बना प्रदेश का सबसे गर्म शहर: बुधवार को रोहतक हरियाणा का सबसे गर्म शहर दर्ज किया गया, जहां अधिकतम तापमान 46.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. इसके अलावा नारनौल में 45.5°C, हिसार और भिवानी में 45°C तापमान दर्ज हुआ. अंबाला में भी पारा 44°C तक पहुंच गया. प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान सामान्य से 4.2 डिग्री सेल्सियस अधिक बना हुआ है.
Press Release Regarding: (i) Heat Wave to severe heat wave conditions over Punjab,Haryana &Chandigarh during 27th to 28th May 2026 . ii)Thunderstorm/Lightning /Squall(60-80kmph gusting 90 kmph),Hailstorm,Heavy rainfall activity over Punjab, Haryana and Chandigarh from 28th to31st pic.twitter.com/ieCG6YcWHt— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) May 27, 2026
10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी: मौसम विभाग ने गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, झज्जर, रोहतक, सोनीपत और पानीपत में हीटवेव और धूलभरी आंधी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में तेज गर्म हवाएं चलने और तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना है. लोगों को दोपहर के समय बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है.
कई जिलों में तेज हवाओं के आसार: प्रदेश के उत्तर और पश्चिमी हिस्सों में भी मौसम का असर देखने को मिलेगा. सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, भिवानी, चरखी दादरी, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर और पंचकूला में तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को कुछ इलाकों में आंधी और हल्की बारिश भी हो सकती है.
रात के तापमान में मामूली राहत: दिन में भीषण गर्मी के बावजूद रात के तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है. बुधवार सुबह के आंकड़ों के अनुसार यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज में न्यूनतम तापमान 21.6°C रहा. करनाल में 23°C और हिसार में 24.5°C तापमान दर्ज किया गया. हालांकि रोहतक और चरखी दादरी में रात का तापमान 28.1°C रहने से लोगों को उमस का सामना करना पड़ा.
लू से बचाव जरूरी: स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार लगातार बढ़ती गर्मी और हीटवेव के चलते लू लगने का खतरा बढ़ गया है. ऐसे में लोगों को पर्याप्त पानी पीने, धूप में निकलने से बचने और हल्के कपड़े पहनने की सलाह दी गई है. खासकर बच्चों और बुजुर्गों को दोपहर के समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है.
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