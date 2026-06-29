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हरियाणा में दो दिन पड़ेगी भीषण गर्मी, हीटवेव का दिखेगा असर, जुलाई की शुरुआत में होगी जमकर बारिश

हरियाणा में दो दिन पड़ेगी भीषण गर्मी ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में मौसम अगले कुछ दिनों तक दो अलग-अलग रंग दिखाएगा. एक ओर प्रदेश के कई जिलों में 30 जून तक हीटवेव का असर बना रहेगा, वहीं दूसरी ओर जुलाई की शुरुआत के साथ मौसम करवट लेगा. मौसम विभाग के अनुसार 2 और 3 जुलाई को प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है. इसके साथ ही 1 जुलाई से गरज-चमक, बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. सामान्य से 4.1 डिग्री अधिक रहा तापमान: आईएमडी चंडीगढ़ के अनुसार रविवार को प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान सामान्य से 4.1 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया. सबसे अधिक 45 डिग्री सेल्सियस तापमान भिवानी में रिकॉर्ड हुआ. इसके अलावा फरीदाबाद के बोपानी में 44.2, नूंह में 42.1, हिसार में 41.7, अंबाला में 41.6, चरखी दादरी और नारनौल में 41.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया.