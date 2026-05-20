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हरियाणा में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी, 7 शहरों में पारा 45 डिग्री पार, 25 मई तक राहत के आसार नहीं

हरियाणा में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी ( ETV Bharat )

चंडीगढ: हरियाणा में इस साल गर्मी ने पुराने रिकॉर्ड तोड़ने शुरू कर दिए हैं. राज्य के कई जिलों में तापमान लगातार 45 डिग्री सेल्सियस के पार बना हुआ है. मौसम विभाग ने हालात की गंभीरता को देखते हुए पहली बार राज्य में भीषण लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. लगातार बढ़ते तापमान और गर्म हवाओं ने लोगों का जनजीवन प्रभावित कर दिया है. दोपहर के समय सड़कों और बाजारों में सन्नाटा नजर आने लगा है. रोहतक सबसे गर्म: प्रदेश में रोहतक सबसे गर्म शहर दर्ज किया गया, जहां अधिकतम तापमान 46.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. इसके अलावा सिरसा, भिवानी, करनाल, अंबाला और अन्य कई शहरों में तापमान 45 डिग्री से ऊपर रिकॉर्ड किया गया. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार दक्षिणी और पश्चिमी हरियाणा में अगले कुछ दिनों तक गर्मी का प्रकोप और तेज हो सकता है. अंबाला में तापमान 44.4 डिग्री जबकि करनाल में 44.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. 25 मई तक राहत की उम्मीद नहीं: मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 से 6 दिनों तक प्रदेश में मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहेगा. 19 मई से 25 मई तक अधिकांश जिलों में तीव्र हीटवेव जारी रहने की संभावना है. विशेषज्ञों का कहना है कि 25 मई से नौतपा शुरू होने के बाद तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है. मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक बेहद जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी है.