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हरियाणा में नवंबर में ही दिसंबर जैसी ठंड, हिसार-पंचकूला में 9.6°C पहुंचा पारा, कल से 13 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट

हरियाणा में नवंबर में ही दिसंबर जैसी ठंड ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में सर्दी ने अचानक रफ्तार पकड़ ली है. पिछले 24 घंटे में प्रदेश के औसत न्यूनतम तापमान में 2.3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई. हिसार और पंचकूला में रात का पारा 9.6 डिग्री तक पहुंच गया. मौसम विभाग ने 19 से 21 नवंबर तक कई जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है.

9 जिलों में रात का तापमान 11 डिग्री या नीचे: मौसम विभाग चंडीगढ़ के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश के नौ जिलों में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस या इससे नीचे दर्ज किया गया. हिसार और पंचकूला 9.6 डिग्री के साथ सबसे ठंडे रहे. महेंद्रगढ़ में 10 डिग्री, यमुनानगर में 10.1, करनाल और रेवाड़ी में 10.2, कैथल में 10.5, झज्जर में 10.8 और अंबाला में 11 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ. दिन में भिवानी सबसे गर्म रहा, जहां अधिकतम तापमान 29.7 डिग्री दर्ज किया गया.

सामान्य समय से 25 दिन पहले कोहरे की दस्तक: मौसम के इस बदलाव ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. आमतौर पर हरियाणा में घने कोहरे का दौर दिसंबर के दूसरे सप्ताह यानी करीब 10 दिसंबर से शुरू होता है, लेकिन इस बार नवंबर के तीसरे सप्ताह में ही कोहरे की संभावना बन गई है. मौसम विभाग के अनुसार हवा की दिशा और रफ्तार में बदलाव इसका प्रमुख कारण है. 13 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट: मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 18 नवंबर को प्रदेश में मौसम साफ रहेगा. 19 नवंबर को पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और नूंह में कहीं-कहीं घना कोहरा छा सकता है. 19 से 21 नवंबर तक कोहरे को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई है.