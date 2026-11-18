हरियाणा में नवंबर में ही दिसंबर जैसी ठंड, हिसार-पंचकूला में 9.6°C पहुंचा पारा, कल से 13 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट
Haryana Cold Weather: हरियाणा में न्यूनतम तापमान 2.3 डिग्री गिरा है. इसके साथ ही 13 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है.
Published : November 18, 2026 at 8:30 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा में सर्दी ने अचानक रफ्तार पकड़ ली है. पिछले 24 घंटे में प्रदेश के औसत न्यूनतम तापमान में 2.3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई. हिसार और पंचकूला में रात का पारा 9.6 डिग्री तक पहुंच गया. मौसम विभाग ने 19 से 21 नवंबर तक कई जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है.
9 जिलों में रात का तापमान 11 डिग्री या नीचे: मौसम विभाग चंडीगढ़ के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश के नौ जिलों में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस या इससे नीचे दर्ज किया गया. हिसार और पंचकूला 9.6 डिग्री के साथ सबसे ठंडे रहे. महेंद्रगढ़ में 10 डिग्री, यमुनानगर में 10.1, करनाल और रेवाड़ी में 10.2, कैथल में 10.5, झज्जर में 10.8 और अंबाला में 11 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ. दिन में भिवानी सबसे गर्म रहा, जहां अधिकतम तापमान 29.7 डिग्री दर्ज किया गया.
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सामान्य समय से 25 दिन पहले कोहरे की दस्तक: मौसम के इस बदलाव ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. आमतौर पर हरियाणा में घने कोहरे का दौर दिसंबर के दूसरे सप्ताह यानी करीब 10 दिसंबर से शुरू होता है, लेकिन इस बार नवंबर के तीसरे सप्ताह में ही कोहरे की संभावना बन गई है. मौसम विभाग के अनुसार हवा की दिशा और रफ्तार में बदलाव इसका प्रमुख कारण है.
13 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट: मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 18 नवंबर को प्रदेश में मौसम साफ रहेगा. 19 नवंबर को पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और नूंह में कहीं-कहीं घना कोहरा छा सकता है. 19 से 21 नवंबर तक कोहरे को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई है.
अगले दिनों में और गिर सकता है पारा: मौसम विभाग के मुताबिक 21 नवंबर तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. हालांकि अगले तीन से चार दिनों में न्यूनतम तापमान में करीब दो डिग्री सेल्सियस की और गिरावट आ सकती है. ऐसे में सुबह और रात के समय ठिठुरन बढ़ने के आसार हैं.
किसानों को सलाह: वहीं, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की एग्रोमेट एडवाइजरी यूनिट ने किसानों को सरसों, राया और चने की बिजाई करने की सलाह दी है. एडवाइजरी के अनुसार खेतों में पर्याप्त नमी होने पर RH 30, RH 0749, RH 0406, वरुणा और लक्ष्मी किस्मों की बिजाई की जा सकती है. वहीं, सिंचित क्षेत्रों में चने की C 235 और HC 5 तथा बारानी क्षेत्रों में HC 1 किस्म उपयुक्त बताई गई है.
पशुओं को ठंड से बचाने की भी सलाह: इसके साथ ही कृषि विशेषज्ञों ने कहा है कि कपास की चुगाई सुबह ओस सूखने के बाद ही करें, जबकि धान की कटाई से दो सप्ताह पहले सिंचाई बंद कर दें. किसानों को पराली नहीं जलाने की सलाह दी गई है. पशुपालकों को पशुओं को शेड में रखने और रोजाना चारे के साथ 50 ग्राम आयोडीन नमक तथा 50 से 100 ग्राम मिनरल मिक्सचर देने की सलाह दी गई है.
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