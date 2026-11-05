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हरियाणा में मौसम बदलने के साथ ही हवा बनी "जहर", 7 शहर देश के टॉप-12 प्रदूषित शहरों में, AQI 300 पार

हरियाणा में मौसम बदलने के साथ ही हवा बनी "जहर" ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में मौसम बदलने के साथ ही वायु प्रदूषण गंभीर होता जा रहा है. शुक्रवार को देश के 12 सबसे प्रदूषित शहरों में प्रदेश के 7 शहर शामिल रहे. गुरुग्राम के पंचगांव में AQI 391 दर्ज किया गया, जो देश में सबसे अधिक रहा. प्रदूषण से राहत के लिए प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है. गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में 50 प्रतिशत कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने के निर्देश दिए गए हैं.

12 शहरों में हवा बेहद खराब: प्रदेश के पंचगांव, बहादुरगढ़, जींद, बल्लभगढ़, कैथल, गुरुग्राम और मानेसर में हवा की गुणवत्ता खराब से बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई. राज्य के 12 अन्य शहरों में AQI 201 से 300 के बीच रहा. बढ़ते प्रदूषण से नवजात बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोगों की परेशानी बढ़ने की आशंका है.

गुरुग्राम-फरीदाबाद में 50% वर्क फ्रॉम होम: प्रदूषण नियंत्रण के लिए एनसीआर जिलों में सरकारी और निजी कार्यालयों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों को ही बुलाने के आदेश दिए गए हैं. गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में बाकी कर्मचारियों को घर से काम करना होगा. GRAP के तहत निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर भी रोक लगाई गई है. हालांकि मेट्रो, रेलवे, बस स्टैंड, अस्पताल, राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ी परियोजनाओं को छूट दी गई है. रोहतक में 28 कंपनियों को NGT का नोटिस: प्रदूषण नियमों के उल्लंघन पर रोहतक में 28 कंपनियों और इकाइयों को NGT की ओर से नोटिस जारी किए गए हैं. वहीं, गुरुग्राम में धूल नियंत्रण संबंधी आदेशों का पालन नहीं करने पर 54 चालान किए गए और 13.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. प्रशासन की ओर से प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाई गई है.