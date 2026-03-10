ETV Bharat / state

हरियाणा में गर्मी की तपन हुई तेज, दिन के साथ रात का तापमान भी बढ़ा, 12 मार्च तक मौसम रहेगा शुष्क

हरियाणा में गर्मी की तपन हुई तेज ( Etv Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में मार्च की शुरुआत के साथ ही गर्मी का असर तेजी से बढ़ने लगा है. राज्य के कई जिलों में दिन का तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया जा रहा है, जिससे लोगों को दोपहर के समय गर्मी का एहसास होने लगा है. मौसम विभाग के अनुसार राज्य के 3 शहरों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है. वहीं करीब एक दर्जन शहरों में तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया है, जो मार्च के शुरुआती दिनों के हिसाब से काफी ज्यादा माना जा रहा है. महेंद्रगढ़ सबसे गर्म, 36.2°C दर्ज: राज्य में सबसे अधिक तापमान महेंद्रगढ़ में दर्ज किया गया, जहां अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. इसके अलावा नारनौल में 35.6°C और चरखी दादरी में 35.1°C तापमान रिकॉर्ड किया गया. गुरुग्राम और भिवानी में भी पारा करीब 35°C तक पहुंच गया. मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार हिसार में 34.9°C, नूंह में 34.8°C और पलवल में 34.4°C तापमान दर्ज किया गया. कई अन्य शहरों में भी तापमान 33 डिग्री से ऊपर बना हुआ है, जिससे दिन के समय गर्मी साफ महसूस की जा रही है. 12 शहरों में 33°C से ऊपर पहुंचा पारा: मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कम से कम 12 शहरों में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया गया है. इनमें महेंद्रगढ़, नारनौल, चरखी दादरी, गुरुग्राम, भिवानी, हिसार, नूंह और पलवल प्रमुख हैं. मार्च के पहले सप्ताह में ही इतने शहरों में तापमान 33 डिग्री से ऊपर पहुंचना इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ सकती है. खासकर दोपहर के समय तेज धूप लोगों को परेशान कर रही है.