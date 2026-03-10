हरियाणा में गर्मी की तपन हुई तेज, दिन के साथ रात का तापमान भी बढ़ा, 12 मार्च तक मौसम रहेगा शुष्क
मार्च की शुरुआत में हरियाणा में गर्मी बढ़ने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है.
Published : March 10, 2026 at 9:58 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा में मार्च की शुरुआत के साथ ही गर्मी का असर तेजी से बढ़ने लगा है. राज्य के कई जिलों में दिन का तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया जा रहा है, जिससे लोगों को दोपहर के समय गर्मी का एहसास होने लगा है. मौसम विभाग के अनुसार राज्य के 3 शहरों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है. वहीं करीब एक दर्जन शहरों में तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया है, जो मार्च के शुरुआती दिनों के हिसाब से काफी ज्यादा माना जा रहा है.
महेंद्रगढ़ सबसे गर्म, 36.2°C दर्ज: राज्य में सबसे अधिक तापमान महेंद्रगढ़ में दर्ज किया गया, जहां अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. इसके अलावा नारनौल में 35.6°C और चरखी दादरी में 35.1°C तापमान रिकॉर्ड किया गया. गुरुग्राम और भिवानी में भी पारा करीब 35°C तक पहुंच गया. मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार हिसार में 34.9°C, नूंह में 34.8°C और पलवल में 34.4°C तापमान दर्ज किया गया. कई अन्य शहरों में भी तापमान 33 डिग्री से ऊपर बना हुआ है, जिससे दिन के समय गर्मी साफ महसूस की जा रही है.
Observed #Maximum #Temperature over #Punjab, #Haryana & #Chandigarh dated 09-03-26 pic.twitter.com/Xlhn3ZWWjE— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) March 9, 2026
12 शहरों में 33°C से ऊपर पहुंचा पारा: मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कम से कम 12 शहरों में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया गया है. इनमें महेंद्रगढ़, नारनौल, चरखी दादरी, गुरुग्राम, भिवानी, हिसार, नूंह और पलवल प्रमुख हैं. मार्च के पहले सप्ताह में ही इतने शहरों में तापमान 33 डिग्री से ऊपर पहुंचना इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ सकती है. खासकर दोपहर के समय तेज धूप लोगों को परेशान कर रही है.
रात का तापमान भी सामान्य से अधिक: सिर्फ दिन ही नहीं, बल्कि रात के तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. भिवानी में सबसे ज्यादा न्यूनतम तापमान 19.9°C दर्ज किया गया. इसके अलावा गुरुग्राम, रोहतक, अंबाला और हिसार में भी रात का तापमान 18 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान सामान्य से करीब 5 डिग्री तक अधिक चल रहा है, जिसके कारण रात में भी हल्की गर्माहट महसूस हो रही है. हालांकि महेंद्रगढ़ में 15.2°C के साथ सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया.
12 मार्च तक मौसम रहेगा शुष्क: चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (एचएयू) हिसार के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के सीनियर साइंटिस्ट डॉ. चंद्रशेखर डॉगर के अनुसार हरियाणा में 12 मार्च तक मौसम आमतौर पर शुष्क रहने की संभावना है. इस दौरान बारिश की कोई खास संभावना नहीं है, हालांकि मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है.
पश्चिमी विक्षोभ से हल्की बादलवाई की संभावना: मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 11 मार्च तक पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से कुछ क्षेत्रों में हल्की बादलवाई देखने को मिल सकती है. इस दौरान हवाओं की दिशा में भी बदलाव हो सकता है और बीच-बीच में हल्की से मध्यम गति की हवाएं चलने की संभावना है. हालांकि दिन के तापमान में ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है, जबकि रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है.
ये भी पढ़ें:हरियाणा में मार्च में ही जून जैसी गर्मी, पारा 35 पार, 19 मार्च के बाद बदल सकता है मौसम