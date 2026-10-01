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हरियाणा में अगले 7 दिन मौसम रहेगा शुष्क, बारिश के आसार नहीं, बढ़ा दिन का तापमान

हरियाणा में अगले 7 दिन मौसम रहेगा शुष्क ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में बारिश का दौर थमने के बाद मौसम एक बार फिर शुष्क होने लगा है. मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले सात दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है. किसी भी जिले के लिए मौसम संबंधी चेतावनी भी जारी नहीं की गई है. बुधवार को राज्य के औसत अधिकतम तापमान में मंगलवार की तुलना में 1.1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई.