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हरियाणा में अगले 7 दिन नहीं बरसेंगे बादल, फरीदाबाद 32.8 डिग्री के साथ सबसे गर्म, सुबह-शाम बढ़ेगी ठंडक

हरियाणा में अगले 7 दिन नहीं बरसेंगे बादल ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: प्रदेश में मौसम का मिजाज धीरे-धीरे बदलने लगा है. दिन में तेज धूप के कारण गर्माहट बनी हुई है, जबकि सुबह और रात के समय तापमान गिरने से हल्की ठंडक महसूस होने लगी है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार हरियाणा में अगले सात दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है. इस दौरान बारिश को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है.

अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी: मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार 18 अक्टूबर को प्रदेश के औसत अधिकतम तापमान में पिछले दिन के मुकाबले 0.2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई. वहीं, औसत न्यूनतम तापमान में 1.2 डिग्री की गिरावट आई है. इससे दिन और रात के मौसम में अंतर बढ़ने लगा है. दोपहर के समय धूप में गर्मी महसूस होगी, जबकि सुबह और देर रात हल्की ठंडक राहत देगी.