हरियाणा में अगले 7 दिन नहीं बरसेंगे बादल, फरीदाबाद 32.8 डिग्री के साथ सबसे गर्म, सुबह-शाम बढ़ेगी ठंडक
हरियाणा में अगले सात दिन मौसम शुष्क रहेगा. फिलहाल बारिश का अलर्ट नहीं है. वहीं, हल्की ठंड से प्रदेशवासियों को राहत मिली है.
Published : October 19, 2026 at 8:19 AM IST|
Updated : October 19, 2026 at 8:51 AM IST
चंडीगढ़: प्रदेश में मौसम का मिजाज धीरे-धीरे बदलने लगा है. दिन में तेज धूप के कारण गर्माहट बनी हुई है, जबकि सुबह और रात के समय तापमान गिरने से हल्की ठंडक महसूस होने लगी है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार हरियाणा में अगले सात दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है. इस दौरान बारिश को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है.
अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी: मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार 18 अक्टूबर को प्रदेश के औसत अधिकतम तापमान में पिछले दिन के मुकाबले 0.2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई. वहीं, औसत न्यूनतम तापमान में 1.2 डिग्री की गिरावट आई है. इससे दिन और रात के मौसम में अंतर बढ़ने लगा है. दोपहर के समय धूप में गर्मी महसूस होगी, जबकि सुबह और देर रात हल्की ठंडक राहत देगी.
WEATHER WARNING AND RAINFALL MAP #PUNJAB #HARYANA DATED 18-10-26 https://t.co/E9FZsSpv2R— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) October 18, 2026
इन शहरों में अधिकतम तापमान ज्यादा: प्रदेश में फरीदाबाद 32.8 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म रहा. हिसार में अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री, चंडीगढ़ में 32.4 डिग्री और सिरसा में 32.3 डिग्री दर्ज किया गया. महेंद्रगढ़ में पारा 31.9 डिग्री, करनाल में 31 डिग्री और भिवानी में 30.7 डिग्री रहा. नारनौल में अधिकतम तापमान 30 डिग्री दर्ज हुआ. वहीं, रोहतक में अधिकतम तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस रहा.
रात में बढ़ने लगी ठंड: न्यूनतम तापमान के आंकड़ों के अनुसार गुरुग्राम के फर्रुखनगर में प्रदेश का सबसे कम तापमान 15.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. नारनौल में न्यूनतम तापमान 16.5 डिग्री रहा, जो सामान्य से 0.2 डिग्री अधिक है. महेंद्रगढ़ में रात का तापमान 17.5 डिग्री दर्ज हुआ, जो सामान्य से 0.8 डिग्री कम है. हिसार में न्यूनतम तापमान 17.5 डिग्री, सिरसा में 18 डिग्री, करनाल में 16.5 डिग्री, चंडीगढ़ में 17.3 डिग्री और रोहतक में 18.6 डिग्री रहा.
शुष्क मौसम से दिनचर्या पर असर: मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले सात दिनों तक प्रदेश में मौसम शुष्क बना रह सकता है. फिलहाल बारिश को लेकर कोई अलर्ट नहीं है और तापमान में बड़े बदलाव की संभावना भी नहीं जताई गई है. ऐसे में लोगों को दिन में गर्मी और सुबह-शाम हल्की ठंडक का मिला-जुला असर देखने को मिलेगा. किसानों और आमजन को भी मौसम की मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार अपनी गतिविधियों की योजना बनाने में सुविधा रहेगी.
तापमान में बड़े बदलाव के संकेत नहीं: प्रदेश के अधिकांश शहरों में अधिकतम तापमान 30 से 33 डिग्री के आसपास बना हुआ है. वहीं, न्यूनतम तापमान में गिरावट से सुबह और रात का मौसम अपेक्षाकृत सुहावना हो रहा है. अगले सप्ताह बारिश की चेतावनी नहीं होने के कारण फिलहाल मौसम शुष्क रहने का अनुमान है.
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