हरियाणा में बारिश के बाद अब मौसम साफ, दिन-रात गिरेगा पारा, सुबह-शाम और बढ़ेगी ठंड
Haryana Weather Update: हरियाणा में बारिश के बाद मौसम शुष्क रहेगा. तापमान गिरने से और ठंड बढ़ेगी.
Published : October 31, 2026 at 8:16 AM IST
चंडीगढ़: प्रदेश में बीते दो दिनों की मौसमी हलचल और बारिश के बाद अब मौसम सामान्य होने लगा है. आसमान साफ होने के साथ ही सुबह और रात के समय ठंडक बढ़ गई है. मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहने और दिन-रात के तापमान में और गिरावट आने की संभावना है. इस बीच कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को रबी फसलों की बुवाई शुरू करने की सलाह दी है.
नारनौल में सबसे कम 13 डिग्री तापमान: प्रदेश में तापमान में गिरावट का असर दिखाई देने लगा है. मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, नारनौल में न्यूनतम तापमान 13.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं हिसार, सिरसा और बालसमंद में अधिकतम तापमान 29.3 डिग्री सेल्सियस रहा. करनाल में दिन का पारा गिरकर 21.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. तापमान में इस अंतर से सुबह-शाम ठंड का एहसास बढ़ रहा है.
WEATHER WARNING AND RAINFALL MAP #PUNJAB #HARYANA DATED 30-10-2026 https://t.co/8vsMTkKAJ6— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) October 30, 2026
नमी वाली हवाओं से बढ़ेगी सुबह-शाम की ठंड: मौसम वैज्ञानिक डॉ. मदन खीचड़ के अनुसार पिछले दिनों बंगाल की खाड़ी की ओर से नमी वाली हवाएं हरियाणा पहुंची थीं. इसके प्रभाव से 31 अक्टूबर तक मौसम परिवर्तनशील रहने की संभावना है. नमी बढ़ने के कारण सुबह और शाम हल्की ठंड महसूस होगी. हालांकि, रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी भी हो सकती है. आगामी दिनों में मौसम शुष्क रहने से तापमान में धीरे-धीरे गिरावट आने के आसार हैं.
सरसों और चने की बुवाई शुरू करने की सलाह: वहीं, कृषि वैज्ञानिकों ने मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए किसानों को रबी फसलों की बुवाई शुरू करने की सलाह दी गई है. सरसों की बुवाई के लिए पर्याप्त नमी होने पर RH 30 और RH 0749 जैसी किस्मों का चयन किया जा सकता है. बीजों को बुवाई से पहले प्रति किलोग्राम 2 ग्राम कार्बेंडाजिम से उपचारित करना जरूरी है. इसके अलावा चने की C 235 और HC 5 किस्मों की बुवाई भी शुरू की जा सकती है. कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को चारे के लिए जई और बरसीम की बुवाई शुरू करने की सलाह दी है. धान की कटाई से करीब दो सप्ताह पहले खेत में सिंचाई बंद कर देनी चाहिए, ताकि फसल की कटाई के समय नमी नियंत्रित रहे. किसानों से पराली नहीं जलाने की अपील की गई है. वहीं कपास की चुगाई ओस सूखने के बाद ही करने की सलाह दी गई है.
ये भी पढ़ें:हरियाणा में तूफानी बारिश का अलर्ट, 9 जिलों में ओले गिरने के आसार, 9 में बर्षा की चेतावनी, 7 डिग्री लुढ़का तापमान
ये भी पढ़ें:हरियाणा में चक्रवाती तूफान "अर्नब" का दिखने लगा असर, 4 जिलों में हो रही बारिश, 15 जिलों में ऑरेंज अलर्ट