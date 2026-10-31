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हरियाणा में बारिश के बाद अब मौसम साफ, दिन-रात गिरेगा पारा, सुबह-शाम और बढ़ेगी ठंड

हरियाणा में बारिश के बाद अब मौसम साफ ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: प्रदेश में बीते दो दिनों की मौसमी हलचल और बारिश के बाद अब मौसम सामान्य होने लगा है. आसमान साफ होने के साथ ही सुबह और रात के समय ठंडक बढ़ गई है. मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहने और दिन-रात के तापमान में और गिरावट आने की संभावना है. इस बीच कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को रबी फसलों की बुवाई शुरू करने की सलाह दी है.

नारनौल में सबसे कम 13 डिग्री तापमान: प्रदेश में तापमान में गिरावट का असर दिखाई देने लगा है. मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, नारनौल में न्यूनतम तापमान 13.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं हिसार, सिरसा और बालसमंद में अधिकतम तापमान 29.3 डिग्री सेल्सियस रहा. करनाल में दिन का पारा गिरकर 21.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. तापमान में इस अंतर से सुबह-शाम ठंड का एहसास बढ़ रहा है.