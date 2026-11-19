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हरियाणा में पहाड़ों से आ रही सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन, 22 नवंबर तक कोहरे का अलर्ट

हरियाणा में पहाड़ों से आ रही सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में सर्दी ने अब अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. उत्तर-पश्चिमी हवाओं के चलने से प्रदेश में ठिठुरन बढ़ने लगी है. IMD चंडीगढ़ ने 19 से 22 नवंबर तक प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में घने कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया है. आने वाले दिनों में कोहरे का दायरा बढ़ने के साथ रात के तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी.

आज 10 जिलों में छाएगा घना कोहरा: मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 19 नवंबर को प्रदेश के 10 जिलों में सुबह और शाम के समय कहीं-कहीं घना कोहरा छाने की संभावना है. इनमें पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूंह और पलवल शामिल हैं. इन जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है. कोहरे के कारण खासकर सुबह के समय हाईवे और प्रमुख सड़कों पर दृश्यता कम हो सकती है. ऐसे में वाहन चालकों को सावधानी बरतने की जरूरत है.