हरियाणा में पहाड़ों से आ रही सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन, 22 नवंबर तक कोहरे का अलर्ट
Haryana Weather Update: हरियाणा में 22 नवंबर तक घने कोहरे का यलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है. उत्तर-पश्चिमी हवाओं से ठंड और बढ़ेगी.
Published : November 19, 2026 at 8:26 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा में सर्दी ने अब अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. उत्तर-पश्चिमी हवाओं के चलने से प्रदेश में ठिठुरन बढ़ने लगी है. IMD चंडीगढ़ ने 19 से 22 नवंबर तक प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में घने कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया है. आने वाले दिनों में कोहरे का दायरा बढ़ने के साथ रात के तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी.
आज 10 जिलों में छाएगा घना कोहरा: मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 19 नवंबर को प्रदेश के 10 जिलों में सुबह और शाम के समय कहीं-कहीं घना कोहरा छाने की संभावना है. इनमें पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूंह और पलवल शामिल हैं. इन जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है. कोहरे के कारण खासकर सुबह के समय हाईवे और प्रमुख सड़कों पर दृश्यता कम हो सकती है. ऐसे में वाहन चालकों को सावधानी बरतने की जरूरत है.
WEATHER WARNING AND RAINFALL MAP #PUNJAB #HARYANA DATED 18-11-2026 https://t.co/zhFpmPMsdp— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) November 18, 2026
20 से 22 नवंबर तक 19 जिलों में अलर्ट: मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 20 से 22 नवंबर के बीच प्रदेश में कोहरे का असर और व्यापक होगा. इस दौरान कुरुक्षेत्र, कैथल और जींद को छोड़कर बाकी 19 जिलों में घने कोहरे का यलो अलर्ट रहेगा. इनमें सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत अन्य जिले शामिल हैं. लगातार तीन दिनों तक कोहरे का प्रभाव रहने से सुबह के समय आवागमन प्रभावित होने की आशंका है.
उत्तर-पश्चिमी हवाएं बढ़ाएंगी ठिठुरन: पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में उत्तर-पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से ठंड और बढ़ने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन से चार दिनों में न्यूनतम तापमान में करीब 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है. इससे रात और सुबह के समय ठिठुरन बढ़ेगी. हालांकि, इस दौरान प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है और बारिश की संभावना नहीं है.
बालसमंद में सबसे कम 8.6 डिग्री तापमान: पिछले 24 घंटों में हरियाणा के औसत न्यूनतम तापमान में करीब 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है. हिसार जिले का बालसमंद 8.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ प्रदेश में सबसे ठंडा रहा. करनाल और झज्जर में 8.9 डिग्री, महेंद्रगढ़ में 9.4 डिग्री तथा रेवाड़ी के बावल और कैथल के कौल में 9.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया.
नूंह और फरीदाबाद में दिन के समय गर्मी: रात के तापमान में गिरावट के बावजूद दिन में धूप निकलने से कुछ जिलों में अधिकतम तापमान अपेक्षाकृत ज्यादा बना हुआ है. नूंह में प्रदेश का सबसे अधिक अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि फरीदाबाद में यह 29.3 डिग्री रहा. मौसम के इस उतार-चढ़ाव के बीच अगले कुछ दिन सुबह और रात की ठंड लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है.
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