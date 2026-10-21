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हरियाणा में सुबह-शाम ठंड, दिन में गर्मी बरकरार, 24 अक्टूबर को 3 जिलों में बूंदाबांदी के आसार

हरियाणा में सुबह-शाम ठंड ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में गुलाबी ठंड का असर धीरे-धीरे बढ़ने लगा है. रात के तापमान में गिरावट और सुबह-शाम ठंडक महसूस होने से मौसम का मिजाज बदल रहा है. IMD की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के औसत न्यूनतम तापमान में 0.4 डिग्री सेल्सियस की हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इसके बावजूद कई शहरों में रात का पारा 16 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है.

गुरुग्राम और यमुनानगर सबसे ठंडे: वहीं, रात के तापमान के मामले में गुरुग्राम और यमुनानगर 14.8 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश के सबसे ठंडे स्थान रहे. करनाल में न्यूनतम तापमान 15.4 डिग्री, महेंद्रगढ़ में 15.5 डिग्री और सोनीपत में 15.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, दिन के समय गर्मी का असर बरकरार है. नूंह में अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो प्रदेश में सबसे अधिक रहा.