हरियाणा में रातें हुई ठंड, बारिश ने बदला मौसम का मिजाज, 13-14 अप्रैल को फिर चेंज होगा वेदर
हरियाणा में बारिश के बाद दिन गर्म और रात ठंडी हो रही है. मौसम विभाग ने 13-14 अप्रैल से मौसम में बदलाव की संभावना जताई.
Published : April 10, 2026 at 9:39 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा में हाल ही में हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है. दिन के समय हल्की गर्माहट महसूस हो रही है, जबकि रात में ठंडक बढ़ गई है. कई जिलों में रात का तापमान सामान्य से 3 से 6 डिग्री तक नीचे चल रहा है, जिससे लोगों को फरवरी जैसी ठंड का एहसास हो रहा है. साफ आसमान और ठंडी हवाओं ने इस बदलाव को और अधिक स्पष्ट कर दिया है.
तापमान में बड़ा अंतर: मौसम विभाग के 9 अप्रैल के आंकड़ों के अनुसार राज्य का औसत न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.7 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया. वहीं, अधिकतम तापमान की बात करें तो गुरुग्राम में सबसे अधिक 33°C रिकॉर्ड किया गया. अन्य जिलों में यह तापमान 28°C से 32°C के बीच रहा. दिन में तेज धूप के कारण गर्मी बढ़ रही है, जिससे दिन और रात के तापमान में काफी अंतर देखने को मिल रहा है.
WEATHER WARNING AND RAINFALL MAP #PUNJAB #HARYANA DATED 09-04-26 pic.twitter.com/GzrqDNNxXE— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) April 9, 2026
पानीपत में रात सबसे ठंडी: IMD के मुताबिक रात के समय तापमान में गिरावट लगातार जारी है. पानीपत में सबसे कम 13°C तापमान दर्ज किया गया, जबकि कई अन्य जिलों में यह 14°C से 17°C के बीच रहा. उत्तर-पश्चिमी ठंडी हवाओं और बारिश के बाद साफ मौसम के कारण रात में ठंडक बनी हुई है. यही वजह है कि लोगों को सुबह और रात के समय हल्की सर्दी का एहसास हो रहा है.
12 अप्रैल के बाद फिर बदलेगा मौसम: कृषि मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 12 अप्रैल की रात से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है. इसके प्रभाव से 13 और 14 अप्रैल को मौसम में फिर बदलाव देखने को मिल सकता है. इस दौरान आंशिक बादल छाने और हवाओं की दिशा बदलने की संभावना है. हालांकि दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी जारी रह सकती है, लेकिन सुबह-शाम की ठंडक बरकरार रहने के आसार हैं.
जानें आगे कैसा रहेगा मौसम: मौसम विभाग के अनुसार 14 अप्रैल तक मौसम आमतौर पर शुष्क लेकिन परिवर्तनशील रहेगा. आने वाले दिनों में दिन के तापमान में 1-2 डिग्री तक की वृद्धि संभव है, जबकि रात का तापमान फिलहाल नीचे ही बना रहेगा. ऐसे में लोगों को अभी कुछ दिनों तक दिन में गर्मी और रात में ठंड दोनों का अनुभव करना पड़ेगा.
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