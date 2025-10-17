ETV Bharat / state

उत्तर-पश्चिमी हवाओं के कारण हरियाणा में बढ़ी ठंड, सरसों की बुआई के लिए वेदर परफेक्ट

चंडीगढ़: हरियाणा में अब मौसम ने करवट ले ली है.पहाड़ों की ओर से आ रही उत्तर-पश्चिमी हवाओं के चलते रात का तापमान तेजी से गिरने लगा है.सुबह के समय हल्की ठिठुरन महसूस की जा रही है, जबकि दिन में तेज धूप के कारण तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है. दिन और रात के तापमान में लगभग दोगुना अंतर होने से ठंड धीरे-धीरे दस्तक दे रही है.

मौसम विभाग की मानें तो पिछले छह दिनों में न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की गई है. 11 अक्टूबर को 17.1 डिग्री से घटकर 16 अक्टूबर को 15.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. ऐसे में अगर अक्टूबर के अंत तक मौसम शुष्क रहा तो न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है.

ज्यादा बारिश से बढ़ी ठंड: इस बारे में आईएमडी के वैज्ञानिक डॉ. शिवेंद्र सिंह ने बताया कि, "अक्टूबर के शुरुआती हफ्ते में पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुई बारिश ने तापमान को औसत से नीचे ला दिया है. इस बार 30 एमएम बारिश रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 649 प्रतिशत ज्यादा है. 2004 के बाद यह सबसे अधिक बारिश वाला अक्टूबर है. बारिश के कारण अधिकांश जिलों में तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है."