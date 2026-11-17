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हरियाणा में बढी ठंड, 24 घंटे में गिरा 3.1 डिग्री पारा, 20 नवंबर तक घने कोहरे की चेतावनी

हरियाणा में सर्दी ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में सर्दी ने अब अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. उत्तर और उत्तर-पश्चिमी हवाओं के असर से प्रदेश में रात का तापमान तेजी से गिर रहा है. इस सीजन में पहली बार न्यूनतम तापमान 10.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. मौसम में आए इस बदलाव के बीच मौसम विभाग ने 17 से 20 नवंबर तक घने कोहरे को लेकर सीजन का पहला यलो अलर्ट जारी किया है. आज पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर और करनाल में घने कोहरे की चेतावनी है.

24 घंटे में 3.1 डिग्री तक गिरा रात का पारा: मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में हरियाणा के औसत न्यूनतम तापमान में 3.1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है. पंचकूला में प्रदेश का सबसे कम न्यूनतम तापमान 10.9 डिग्री रिकॉर्ड हुआ. वहीं, करनाल में 11.8, इंद्री में 11.9 और यमुनानगर के दामला में 12 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर और उत्तर-पश्चिमी हवाओं के कारण तापमान में यह गिरावट देखने को मिल रही है.

दिन में भी बढ़ी ठंड: रात के साथ अब दिन के तापमान में भी गिरावट शुरू हो गई है. पिछले 24 घंटे में राज्य के औसत अधिकतम तापमान में 1.6 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है. सिरसा में सबसे अधिक 29.1 डिग्री तापमान दर्ज किया गया. नारनौल में पारा सामान्य से 4.5 डिग्री नीचे गिरकर 25.5 डिग्री और रोहतक में 25.7 डिग्री पर पहुंच गया. गुरुग्राम में अधिकतम तापमान एक ही दिन में 3.7 डिग्री सेल्सियस गिरा. मौसम के इन आंकड़ों से साफ है कि अब दिन में भी ठंड का असर बढ़ने लगा है.