हरियाणा में शीतलहर का कहर, महेंद्रगढ़ में 1.9 डिग्री तक लुढ़का पारा, गणतंत्र दिवस की शाम फिर करवट बदलेगा मौसम

चंडीगढ़: हरियाणा में एक दिन की बारिश के बाद कड़ाके की ठंड जारी है. मौसम विभाग के मुताबिक, बीती रात न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई. पूरा प्रदेश शीतलहर की चपेट में है. शनिवार की रात सबसे कम तापमान महेंद्रगढ़ में दर्ज किया गया. 1.9 डिग्री तापमान के साथ महेंद्रगढ़ सबसे ठंडा रहा. जबकि नारनौल में भी तापमान 2.6 बना रहा. गुरुग्राम, मेवात और फरीदाबाद में भी तापमान में गिरावट देखी गई.

करनाल में सबसे ज्यादा टेंपरेचर: वहीं, सबसे अधिक तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस करनाल के इंद्री रेस्ट हाउस क्षेत्र में रिकॉर्ड किया गया. रविवार सुबह राज्य के ज्यादातर जिलों में धूप खिली हुई है. मौसम विभाग के मुताबिक सुबह-शाम कड़ाके की ठंड रहेगी. दिन के समय धूप खिलेगी, लेकिन शीतलहर के चलते ठंड का एहसास रहेगा. मौसम विभाग के मुताबिक, 25 जनवरी फतेहाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, हिसार, सिरसा और चरखी दादरी में पाला जम सकता है. इसके अलावा, मौसम विभाग ने 6 जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है.