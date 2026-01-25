ETV Bharat / state

हरियाणा में शीतलहर का कहर, महेंद्रगढ़ में 1.9 डिग्री तक लुढ़का पारा, गणतंत्र दिवस की शाम फिर करवट बदलेगा मौसम

हरियाणा में इन दिनों कड़ाके की ठंड का असर है. पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में शीतलहर का कहर जारी है.

हरियाणा में शीतलहर का कहर
हरियाणा में शीतलहर का कहर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 25, 2026 at 10:05 AM IST

चंडीगढ़: हरियाणा में एक दिन की बारिश के बाद कड़ाके की ठंड जारी है. मौसम विभाग के मुताबिक, बीती रात न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई. पूरा प्रदेश शीतलहर की चपेट में है. शनिवार की रात सबसे कम तापमान महेंद्रगढ़ में दर्ज किया गया. 1.9 डिग्री तापमान के साथ महेंद्रगढ़ सबसे ठंडा रहा. जबकि नारनौल में भी तापमान 2.6 बना रहा. गुरुग्राम, मेवात और फरीदाबाद में भी तापमान में गिरावट देखी गई.

करनाल में सबसे ज्यादा टेंपरेचर: वहीं, सबसे अधिक तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस करनाल के इंद्री रेस्ट हाउस क्षेत्र में रिकॉर्ड किया गया. रविवार सुबह राज्य के ज्यादातर जिलों में धूप खिली हुई है. मौसम विभाग के मुताबिक सुबह-शाम कड़ाके की ठंड रहेगी. दिन के समय धूप खिलेगी, लेकिन शीतलहर के चलते ठंड का एहसास रहेगा. मौसम विभाग के मुताबिक, 25 जनवरी फतेहाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, हिसार, सिरसा और चरखी दादरी में पाला जम सकता है. इसके अलावा, मौसम विभाग ने 6 जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है.

26 को फिर बदलेगा मौसम: मौसम विभाग के मुताबिक, हरियाणा में आज, रविवार को राजस्थान के साथ लगते इलाकों में पाला जमने की संभावना है. न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है. 26 जनवरी की शाम को मौसम फिर करवट बदलेगा और पश्चिमी विक्षोभ के कारण 27 जनवरी को राज्य के ज्यादातर इलाकों में बारिश होगी. इसके बाद 28 जनवरी के बाद फिर से हवाओं का रुख बदलेगा और ठंडा का दौर फिर शुरू हो जाएगा.

