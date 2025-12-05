हरियाणा में ठंड का डबल अटैक, कई शहर शीतलहर की चपेट में, इस दिन से और बढ़ेगी ठंड

ETV Bharat / state

By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 5, 2025

चंडीगढ़: हरियाणा में दिसंबर महीने की शुरुआत से ही ठंड ने जोर पकड़ लिया है. मौसम विभाग के अनुसार इस बार प्रदेश में दिन और रात दोनों समय ठंड का डबल अटैक देखने को मिल रहा है. दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से काफी नीचे बना हुआ है, जबकि रातें सामान्य से अधिक ठंडी रिकॉर्ड की जा रही हैं.

कई शहर शीतलहर की चपेट में: प्रदेश के न्यूनतम तापमान में औसतन 0.2°C की और कुल मिलाकर सामान्य से 2.9°C की गिरावट दर्ज की गई है. महेंद्रगढ़ जिला सबसे ठंडा रहा, जहां महेंद्रगढ़ AWS स्टेशन पर न्यूनतम तापमान 3.7°C रिकॉर्ड किया गया.हिसार में न्यूनतम पारा 4.0°C पहुंच गया, जो सामान्य से 5.3°C कम है. नारनौल में 4.2°C और करनाल में 5.8°C तापमान मापा गया.कई इलाकों में सुबह के समय शीतलहर चल रही है. साथ ही धुंध भी देखने को मिल रहा है.

8 दिसंबर से और बढ़ेगी ठंड: इस बारे में मौसम वैज्ञानिक डॉ. मदन लाल खीचड़ ने बताया कि, "4 दिसंबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ हरियाणा के मौसम को प्रभावित कर रहा है. इसके कारण तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा. 8 दिसंबर से उत्तर और उत्तर-पश्चिमी हवाओं के चलते ठंड और बढ़ने की संभावना है. खासकर रात के तापमान में दोबारा गिरावट आएगी और सुबह का मौसम और अधिक कड़ाके का हो सकता है."

दिन के तापमान में भी लगातार गिरावट: मौसम विभाग के अनुसार ठंडी हवाओं के कारण दिन में भी तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है. प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान सामान्य से 3.6°C कम दर्ज किया जा रहा है. पलवल में दिन का सर्वाधिक तापमान 23.6°C रिकॉर्ड हुआ, जबकि सिरसा सबसे ठंडा रहा, जहां अधिकतम तापमान केवल 18.2°C रहा. नारनौल में अधिकतम पारा सामान्य से 5.6°C नीचे रहा, वहीं रोहतक में भी 4.5°C की गिरावट दर्ज की गई. लगातार गिरते तापमान ने प्रदेश में ठिठुरन बढ़ा दी है. मौसम विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों तक यह ठंड बरकरार रहेगी. लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है.

