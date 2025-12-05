ETV Bharat / state

हरियाणा में ठंड का डबल अटैक, कई शहर शीतलहर की चपेट में, इस दिन से और बढ़ेगी ठंड

चंडीगढ़: हरियाणा में दिसंबर महीने की शुरुआत से ही ठंड ने जोर पकड़ लिया है. मौसम विभाग के अनुसार इस बार प्रदेश में दिन और रात दोनों समय ठंड का डबल अटैक देखने को मिल रहा है. दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से काफी नीचे बना हुआ है, जबकि रातें सामान्य से अधिक ठंडी रिकॉर्ड की जा रही हैं. कई शहर शीतलहर की चपेट में: प्रदेश के न्यूनतम तापमान में औसतन 0.2°C की और कुल मिलाकर सामान्य से 2.9°C की गिरावट दर्ज की गई है. महेंद्रगढ़ जिला सबसे ठंडा रहा, जहां महेंद्रगढ़ AWS स्टेशन पर न्यूनतम तापमान 3.7°C रिकॉर्ड किया गया.हिसार में न्यूनतम पारा 4.0°C पहुंच गया, जो सामान्य से 5.3°C कम है. नारनौल में 4.2°C और करनाल में 5.8°C तापमान मापा गया.कई इलाकों में सुबह के समय शीतलहर चल रही है. साथ ही धुंध भी देखने को मिल रहा है.