बारिश के बाद हरियाणा में ठंड का डबल अटैक, शीतलहर और घने ने बढ़ाई कंपकंपी, इस दिन से फिर बदलेगा मौसम का मिजाज
बारिश और ओलावृष्टि के बाद हरियाणा में शीतलहर और घना कोहरा छाने से ठंड बढ़ गई है.
Published : January 28, 2026 at 9:22 AM IST|
Updated : January 28, 2026 at 1:17 PM IST
चंडीगढ़/भिवानी: हरियाणा में मौसम ने एक बार फिर तीखा रुख अपना लिया है. बीते 24 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में ओलावृष्टि, गरज-चमक और तेज हवाओं के बाद अब कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 28 जनवरी को लेकर पूरे प्रदेश में शीतलहर और घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम में आए इस बदलाव से जनजीवन के साथ-साथ सड़क, रेल और हवाई यातायात पर भी असर पड़ने की आशंका जताई गई है.
घने कोहरे का कहर: मौसम विभाग के अनुसार अंबाला, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र और करनाल जैसे जिलों में सुबह के समय घना कोहरा छाने की संभावना है. कई इलाकों में दृश्यता बेहद कम हो सकती है, जिससे वाहन चालकों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है. बारिश के बाद उत्तर-पश्चिमी ठंडी हवाओं के चलने से न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे ठिठुरन और बढ़ेगी.
दिन में भी सता रही ठंड: राज्य में औसत अधिकतम तापमान में एक दिन में 2.1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है. फिलहाल औसत तापमान सामान्य से 3.7 डिग्री नीचे चल रहा है. हिसार में अधिकतम तापमान 19.3°C, रोहतक में 17.9°C और गुरुग्राम में 15.7°C दर्ज किया गया, जहां एक ही दिन में 5.0°C की बड़ी गिरावट आई. वहीं, नारनौल में तापमान सामान्य से 8.7°C कम होकर 13.8°C तक पहुंच गया, जिससे यह राज्य का सबसे ठंडा इलाका बना रहा.
29–30 जनवरी तक ठंड बरकरार: IMD के मुताबिक 29 और 30 जनवरी को भी हरियाणा के अलग-अलग हिस्सों में शीतलहर और घने कोहरे की स्थिति बनी रहेगी. हालांकि इस दौरान आसमान मुख्य रूप से साफ रहने का अनुमान है. रात और सुबह के समय ठंड ज्यादा असर दिखाएगी, जबकि दिन में भी ठंड से पूरी तरह राहत नहीं मिलेगी. 31 जनवरी को मौसम शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन तापमान कम ही बना रहेगा.
1 फरवरी से फिर बदलेगा मौसम का मिजाज: हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 31 जनवरी की रात से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा. इसके असर से 1 फरवरी को राज्य में बादल छाने, हल्की बारिश और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना बन रही है. 1 और 2 फरवरी को हल्की बारिश और ओले गिरने के संकेत भी दिए गए हैं. इसके बाद 2 और 3 फरवरी को मौसम ठंडा तो रहेगा, लेकिन अपेक्षाकृत स्थिर रहने की उम्मीद है.
किसानों के लिए फायदेमंद मौसम: मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल तापमान का कम रहना किसानों के लिए लाभकारी हो सकता है. यह ठंड रबी फसलों के लिए ‘सोना’ साबित हो सकती है. हालांकि कोहरे और शीतलहर के कारण खेतों और ग्रामीण इलाकों में पाला पड़ने की आशंका भी जताई गई है.
सरसों और गेहूं के लिए फायदेमंद बरसात: भिवानी के कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ डॉ देवीलाल ने कहा कि, "जहां प्रदेश में 2 से 4 मिलीलीटर बरसात हुई है. वहीं, भिवानी जैसे राजस्थान के साथ सटे जिले में 4 से 5 मिलीलीटर बरसात हुई है. यह बरसात सरसों और गेहूं के लिए फायदेमंद है. भिवानी ऐसा जिला है, जहां कुछ क्षेत्र बारानी है तथा कुछ सिंचित है. ऐसे में भिवानी जिला में 4 से 5 मिलीमिटर बरसात का फसलों को फायदा हुआ है. इससे जहां गेहूं में बढ़वार होगी. वहीं, सरसों की फसल में फलियां बनने का समय है. सरसों की फसल में फूल बनने का समय निकल चुका है. ऐसे में फलियां बनते समय बारिश का पानी मिलने से सरसों की फसल का विकास होगा तथा उत्पादन बढ़ेगा. न्यूततम-अधिकत्तम तापमान में भी आने वाले दिनों में बढ़ोत्तरी होगी तथा हल्की चमक के साथ आगामी 2 फरवरी तक हल्की बरसात होने की संभावना है. इस बरसात का फसलों को जरूर फायदा है. हालांकि हल्की ओलावृष्टि से सरसो की फसल को कहीं-कहीं नुकसान हुआ है."
