हरियाणा के 6 जिलों में कोल्ड वेव अलर्ट, IMD ने जारी की चेतावनी, राजस्थान से सटे जिलों में और बढ़ेगी ठंड

हरियाणा के 6 जिलों में IMD ने कोल्ड वेव का येलो अलर्ट जारी किया है.

HARYANA COLD WAVE ALERT
हरियाणा के 6 जिलों में कोल्ड वेव अलर्ट (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 10, 2025 at 12:50 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा में दो दिन यानी बुधवार और गुरुवार को शीतलहर के आसार हैं. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने राजस्थान से सटे छह जिलों में शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी और नारनौल शामिल है. पहाड़ों से मैदानों की ओर चल रही तेज बर्फीली हवाओं ने प्रदेश में ठंड का असर बढ़ा दिया है.

तापमान में तेज गिरावट: सर्द हवाओं के चलते मंगलवार को हरियाणा में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में औसतन 0.6°C की गिरावट दर्ज की गई. वहीं, नारनौल में न्यूनतम तापमान 5.5°C, महेंद्रगढ़ में 5.8°C, सोनीपत में 5.9°C, हिसार में 6.3°C और सिरसा में 6.6°C रहा. इसके अलावा हथिनीकुंड बैराज क्षेत्र में दिन का अधिकतम तापमान 20.6°C दर्ज किया गया, जबकि भिवानी में अधिकतम तापमान 26.9°C रहा, जो प्रदेश में सबसे अधिक था.

12 जिले 10 डिग्री से नीचे पहुंचे: न्यूनतम तापमान में गिरावट ने लोगों की ठिठुरन बढ़ा दी है. हरियाणा के 12 जिलों में न्यूनतम तापमान 10°C से नीचे दर्ज हुआ. इनमें नारनौल, महेंद्रगढ़, सोनीपत, हिसार, सिरसा, रोहतक, पंचकूला, गुरुग्राम, करनाल, फरीदाबाद, कैथल और नूंह शामिल है. अंबाला में न्यूनतम तापमान 10.5°C, जबकि भिवानी में यह 13°C तक पहुंच गया, जिससे रातों में सर्दी और ज्यादा महसूस की जा रही है.

12 दिसंबर से मौसम में फिर बदलाव: इस बारे में मौसम वैज्ञानिक डॉ. मदन खीचड़ ने बताया कि, "प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक मौसम परिवर्तनशील रहेगा. उत्तर व उत्तर-पश्चिमी हवाओं के चलते रात के तापमान में और गिरावट हो सकती है.12 दिसंबर से एक नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय होगा, जिससे प्रदेश में अधिकतम तापमान में भी गिरावट आने और ठंड बढ़ने की संभावना है.

