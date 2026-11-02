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हरियाणा में उत्तर-पश्चिमी हवाओं से बढ़ी ठंड, नारनौल 14°C के साथ सबसे ठंडा, खुले स्थानों पर हल्की धुंध के आसार

हरियाणा में उत्तर-पश्चिमी हवाओं से बढ़ी ठंड ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: पहाड़ों से मैदानों की ओर चल रही उत्तर-पश्चिमी हवाओं के कारण हरियाणा में सुबह और शाम की ठंड बढ़ने लगी है. मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश के औसत न्यूनतम तापमान में 0.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है. हालांकि, तापमान अभी सामान्य के आसपास बना हुआ है. नारनौल 14°C के साथ प्रदेश का सबसे ठंडा शहर रहा, जबकि दिन में हिसार सबसे गर्म रहा.

न्यूनतम तापमान में गिरावट: प्रदेश के औसत अधिकतम तापमान में 0.5 डिग्री सेल्सियस की मामूली बढ़ोतरी हुई है. हिसार में अधिकतम तापमान 32.1°C दर्ज किया गया, जबकि रोहतक 26.9°C के साथ सबसे ठंडा रहा. रोहतक में दिन के तापमान में करीब 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई. दिन में खिली धूप के कारण कई क्षेत्रों में गर्मी का अहसास बना हुआ है, लेकिन सुबह-शाम मौसम ठंडा हो रहा है.