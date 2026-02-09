ETV Bharat / state

हरियाणा में तेजी से बढ़ रहा पारा, 26 डिग्री तक पहुंचा दिन का तापमान, जानें कब बदलेगा मौसम का मिजाज

चंडीगढ़: हरियाणा में मौसम गर्म हो गया है. राज्य में महज सुबह-शाम की ठंड रही है और दिन के समय तापमान तेजी से बढ़ रहा है. बीते 24 घंटे में राज्य में न्यूनतम तापमान में 1.5 डिग्री की गिरावट हुई है, तो वहीं दिन का अधिकतम तापमान 26 डिग्री दर्ज किया गया है. राज्य में आज यानी सोमवार का दिन शुष्क बना रहेगा. मौसम विभाग के मुताबिक, अभी बारिश की कोई संभावना नहीं है.

गर्मी की हो चुकी है शुरुआत: 17 फरवरी से मौसम में थोड़े बदलाव की संभावना है. आज दिनभर तेज धूप खिलेगी और तापमान में बढ़ोतरी होने के आसार हैं. प्रदेश में धीरे-धीरे सर्दी की विदाई होने लगी है. ठंड का असर कम होते ही दिन के तापमान में दिन-ब-दिन इजाफा हो रहा है. जिसके चलते अब गर्मी का मौसम शुरू हो जाएगा. 17 फरवरी के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने का पूर्वानुमान लगाया गया है. जिसके चलते मौसम एक बार फिर बदल सकता है. जिसके कारण कहीं-कहीं बादल छाए रहने के आसार हैं.