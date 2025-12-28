ETV Bharat / state

हरियाणा में फॉग और सूखी ठंड, 31 दिसंबर तक शुष्क रहेगा मौसम, नया साल लेकर आएगा बारिश

अंबाला/चंडीगढ़: हरियाणा में सूखी ठंड के बीच घनी फॉग से जनजीवन प्रभावित हो रहा है. नए साल का आगाज होने वाला है और अभी तक मैदानी इलाकों में बारिश नहीं रो रही है. साल के आखिरी महीने में बारिश का न होना 20 साल के रिकॉर्ड तोड़ रहा है. दिसंबर माह का दिन का तापमान 20-23 डिग्री के आसपास चल रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान 5-8 डिग्री के बीच बना हुआ है. दिन-रात के तापमान में अंतर बढ़ने से मौसम सामान्य बना हुआ है. दोपहर को हल्की धूप से भी तापमान में बढ़ोतरी हो रही है. केवल सुबह-शाम के समय ठंड का एहसास हो रहा है.

फॉग से थमी वाहनों की रफ्तार: वहीं, फॉग से विजिबिलिटी प्रभावित हो रही है. वाहन चालकों को भारी परेशानी हो रही है. रविवार सुबह अंबाला में घनी धुंध से वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगी हुई है. वहीं, रात के समय तापमान 8 डिग्री से भी नीचे चला गया था. हालांकि घने कोहरे के कारण किसान राहत की सांस ले रहे हैं. फसलों के लिए मौसम वरदान बना हुआ है. किसानों को सरसों की बंपर पैदावार की उम्मीद भी है.

राज्य में सूखी ठंड: मौसम विभाग का कहना है कि दिसंबर में बारिश नहीं होने का असर मौसम पर साफ नजर आ रहा है. इस बार पहले जैसी ठंड अभी तक नहीं पड़ी है. दिन का तापमान हल्की धूप लगते ही सामान्य से ऊपर जा रहा है. पूरे दिसंबर में बारिश के कोई चांस नहीं है. हालांकि नए साल पर ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी की संभावना है. जिसका असर हरियाणा में भी देखने को मिलेगा. पहाड़ों पर होने वाली बर्फबारी से शीतलहर के आसार हैं.