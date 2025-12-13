ETV Bharat / state

हरियाणा में सीजन का पहला कोहरा, धुंध ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, कई जिलों में विजिबिलिटी बेहद कम

हरियाणा में सीजन का पहला कोहरा छाया. इस दौरान कई जिलों में विजिबिलिटी बेहद कम रही.

First fog in Haryana
हरियाणा में सीजन का पहला कोहरा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 13, 2025 at 9:49 AM IST

चंडीगढ़: हरियाणा में हर दिन ठंड में इजाफा हो रहा है. इस बीच आज सुबह राज्य के कई जिलों में सीजन का पहला कोहरा छाया रहा. सोनीपत-पानीपत, फरीदाबाद सहित अनेक क्षेत्रों में घना कोहरा देखने को मिला, जिससे आम जनजीवन पर असर पड़ा. खासकर सुबह के समय सड़कों पर चलने वाले वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. सोनीपत में हालात सबसे गंभीर रहे, जहां विजिबिलिटी घटकर 10 मीटर से भी कम दर्ज की गई.

आठ जिलों में गहरी धुंध का अलर्ट जारी:मौसम विभाग ने पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद और सोनीपत जिलों में गहरी धुंध का अलर्ट जारी किया है. विभाग ने यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी है. खासतौर पर हाईवे और ग्रामीण सड़कों पर वाहन चलाते समय धीमी गति, फॉग लाइट और इंडिकेटर का इस्तेमाल करने को कहा गया है. फरीदाबाद के ग्रामीण इलाकों में भी सुबह कोहरे का असर साफ नजर आया.

हिसार रहा सबसे ठंडा:राज्य में न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास बना हुआ है, लेकिन ठंड का असर धीरे-धीरे बढ़ रहा है. आईएमडी चंडीगढ़ के मुताबिक हिसार में न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री सेल्सियस, सोनीपत में 6.5 डिग्री सेल्सियस और महेंद्रगढ़ में 6.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, राज्य के औसत अधिकतम तापमान में 0.6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है, हालांकि यह अभी भी सामान्य के करीब बना हुआ है. भिवानी में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान 23.9 डिग्री सेल्सियस, अंबाला में 22.2 डिग्री सेल्सियस, हिसार में 25.8 डिग्री सेल्सियस और नारनौल में 22.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

आगे और बढ़ेगी ठंड:मौसम विशेषज्ञों की मानें तो 16 दिसंबर से एक बार फिर उत्तर-पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है. इससे तापमान में और गिरावट आ सकती है. मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन हल्की से मध्यम ठंड का असर जारी रहेगा. यानी आगे कड़ाके की ठंड का दौर शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं, ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है.

