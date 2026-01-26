ETV Bharat / state

हरियाणा में आज खिलेगी धूप, गणतंत्र दिवस की रात तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी

चंडीगढ़: हरियाणा में आज मौसम साफ रहने वाला है. हालांकि रात से मौसम फिर करवट बदलेगा. एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण हरियाणा मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जिसके चलते तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है. फिलहाल मौसम विभाग ने 26 जनवरी के लिए प्रदेश में कहीं कोई अलर्ट जारी नहीं किया है. मौसम साफ रहने से कई जगह सूखी ठंड रहेगी. मौसम विभाग के मुताबिक पारा गिरने की वजह से महेंद्रगढ़, सिरसा व हिसार में पाला जमने के आसार हैं.

आज रात फिर करवट लेगा मौसम: मौसम विभाग ने बताया कि 26 जनवरी की रात से सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ हरियाणा समेत आसपास के राज्यों को भी प्रभावित करेगा. जिसके चलते अगले कुछ दिनों तक बारिश, तेज हवाएं और कड़ाके की ठंड का दौर बना रह सकता है. मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि 26 गणतंत्र दिवस की रात को हरियाणा के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. जिसके चलते दिन और रात के पारे में गिरावट देखी जा सकती है. रबी की फसलों के लिए बारिश वरदान साबित हो सकती है. ठिठुरन बढ़ने से राज्य के लोगों को परेशानी भी झेलनी पड़ सकती है.