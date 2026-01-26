हरियाणा में आज खिलेगी धूप, गणतंत्र दिवस की रात तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी
हरियाणा में गणतंत्र दिवस के दिन मौसम साफ रहने वाला है. हालांकि आज रात पश्चमी विक्षोभ सक्रिया हो जाएगा.
Published : January 26, 2026 at 7:46 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा में आज मौसम साफ रहने वाला है. हालांकि रात से मौसम फिर करवट बदलेगा. एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण हरियाणा मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जिसके चलते तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है. फिलहाल मौसम विभाग ने 26 जनवरी के लिए प्रदेश में कहीं कोई अलर्ट जारी नहीं किया है. मौसम साफ रहने से कई जगह सूखी ठंड रहेगी. मौसम विभाग के मुताबिक पारा गिरने की वजह से महेंद्रगढ़, सिरसा व हिसार में पाला जमने के आसार हैं.
आज रात फिर करवट लेगा मौसम: मौसम विभाग ने बताया कि 26 जनवरी की रात से सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ हरियाणा समेत आसपास के राज्यों को भी प्रभावित करेगा. जिसके चलते अगले कुछ दिनों तक बारिश, तेज हवाएं और कड़ाके की ठंड का दौर बना रह सकता है. मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि 26 गणतंत्र दिवस की रात को हरियाणा के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. जिसके चलते दिन और रात के पारे में गिरावट देखी जा सकती है. रबी की फसलों के लिए बारिश वरदान साबित हो सकती है. ठिठुरन बढ़ने से राज्य के लोगों को परेशानी भी झेलनी पड़ सकती है.
WEATHER WARNING AND RAINFALL MAP #PUNJAB #HARYANA DATED 25-01-2026 pic.twitter.com/t894WvsKU2— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) January 25, 2026
27-28 को शीतलहर की चेतावनी: इसके अलावा, मौसम विभाग के मुताबिक 27 जनवरी को भी सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है. इस दिन राज्य के कई जिलों में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलेंगी. खुले क्षेत्रों में नुकसान की भी आशंका जताई गई है. लोगों को पेड़ों और बिजली के खंभों तथा कच्चे ढांचों से दूर रहने की सलाह दी गई है. कुल मिलाकर 27 जनवरी को तेज आंधी-तूफान के संकेत हैं.
Observed #Maximum #Temperature over #Punjab, #Haryana & #Chandigarh dated 25-01-2026 pic.twitter.com/WLZM7Ep982— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) January 25, 2026
किसानों को सलाह: मौसम विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि वे मौसम को ध्यान में रखते हुए कृषि कार्य करें और फसलों को संभावित नुकसान से बचाने के लिए आवश्यक उपाय अपनाएं. वहीं, आम नागरिकों से अपील की गई है कि 27-28 को शीतलहर से पारा गिरने की संभावना है, तो गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें और अनावश्यक यात्रा से बचें.
