हरियाणा में लगातार गिर रहा तापमान, सुबह-शाम बढ़ी ठिठुरन, आने वाले दिनों में और गिरेगा टेंपरेचर

चंडीगढ़: हरियाणा में मौसम ने करवट ले ली है. दिन का तापमान चार डिग्री तक गिर गया है. सुबह-शाम ठंडक महसूस होने लगी है. वहीं, कई इलाकों में हल्की धुंध दिखने लगी है. वहीं, प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक, अगले कुछ दिनों में ठंड और बढ़ेगी. रात के समय तापमान में अधिक गिरावट देखी जा रही है, जबकि दिन के समय तापमान 29-31 डिग्री के बीच दर्ज किया गया है.

तापमान में गिरावट: मौसम विभाग के अनुसार, अंबाला, करनाल, रोहतक, फरीदाबाद, सोनीपत और हिसार में आज का अधिकतम तापमान 29-31 डिग्री के बीच दर्ज किया गया है. वहीं, गुरुग्राम में तापमान 28.9 डिग्री और पंचकूला में 29.2 डिग्री रहा. अन्य इलाकों में भी अधिकतम तापमान 29 डिग्री के आसपास रहा.

आने वाले दिनों में गिरेगा तापमान: कृषि विशेषज्ञ ने बताया कि "फिलहाल राज्य में मौसम शुष्क बना रहेगा. उत्तर और उत्तर-पश्चिम दिशा से हल्की से मध्यम गति की हवाएं चलेंगी. उन्होंने कहा कि इन हवाओं के चलते अगले कुछ दिनों में ठंड और बढ़ेगी. सुबह शाम का तापमान के स्तर में गिरावट देखी जा सकती है. कुल मिलाकर हरियाणा में अब दिन की गर्मी कम होने लगी है. सुबह-शाम सर्दी का असर महसूस होने लगा है. आने वाले दिनों में हल्की धुंध और बढ़ सकती है".