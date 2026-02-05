ETV Bharat / state

हरियाणा में फिर एक्टिव होगा पश्चिमी विक्षोभ, बारिश और शीतलहर से लुढ़केगा पारा, जानें आज के मौसम का हाल

हरियाणा में आज से 9 फरवरी तक मौसम साफ रहेगा. लेकिन उसके बाद दो पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होंगे.

हरियाणा में फिर एक्टिव होगा पश्चिमी विक्षोभ
हरियाणा में फिर एक्टिव होगा पश्चिमी विक्षोभ
By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 5, 2026 at 7:29 AM IST

चंडीगढ़: हरियाणा में मौसम का मिजाज बदला-बदला सा है. सुबह के समय घना कोहरा और दिन के समय अच्छी-खासी धूप, जो गर्मी के मौसम का एहसास कराती है. वहीं, रात में शीतलहर जिसके चलते कंपकंपी बढ़ जाती है. अब मौसम विभाग ने तापमान के ताजा आंकड़े जारी किए हैं. राज्य में न्यूनतम तापमान में औसतन -1.1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है. इस बदलाव के चलते सुबह-शाम ठंडी बढ़ गई है.

इस दिन बदलेगा मौसम: बुधवार के मुकाबले आज, गुरुवार को कुछ ही स्थानों पर कोहरा नजर आया. मौसम विभाग ने बताया कि 5-8 फरवरी तक मौसम एकदम साफ रहेगा. लेकिन 10 फरवरी से दो पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने की संभावना है. 9 फरवरी की रात से ही मौसम बदल जाएगा और 10 फरवरी को राज्य में बादल और कहीं पर हवाओं के साथ गरज-चमक और हल्की बारिश हो सकती है. वहीं, उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने की वजह से रात के समय पारा लुढ़केगा.

फरीदाबाद में सबसे ज्यादा तापमान: वहीं, बुधवार को फरीदाबाद सबसे गर्म जिला रहा. यहां 23.06 डिग्री तापमान दर्ज किया गया. भिवानी में दिन का पारा 22.5 डिग्री दर्ज किया गया. हरियाणा में रातें ठंडी है. हिसार राज्य का सबसे ठंडा शहर रहा. जहां न्यूनतम तापमान गिरकर 4.3 डिग्री पर पहुंच गया. यह सामान्य से -3 डिग्री कम है. जबकि सबसे अधिक न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री अंबाला में रिकॉर्ड किया गया.

चंडीगढ़ वेदर: चंडीगढ़ में गुरुवार सुबह धुंध देखी गई. हालांकि मौसम विभाग ने शहर के लिए मौसम का कोई भी अलर्ट जारी नहीं किया है. मौसम विभाग के मुताबिक, अब पहाड़ों से समुद्र की तरफ हवाएं चलेंगी, जिससे कोहरा साफ हो जाएगा. हालांकि 10 फरवरी को शहर में बारिश की आशंका जताई गई है. जिसके चलते तापमान में गिरावट की संभावना है.

HARYANA TEMPERATURE
HARYANA FOG
हरियाणा मौमस
हरियाणा में बारिश
HARYANA WEATHER REPORT

