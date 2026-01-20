ETV Bharat / state

हरियाणा में मौसम बदलेगा करवट, कल से वेस्टर्न डिस्टरबेंस होगा एक्टिव, जानें आपके शहर में आज कैसा रहेगा वेदर

हरियाणा में आज मौसम विभाग ने चार जिलों के लिए कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है.

हरियाणा के चार जिलों में कोहरे का अलर्ट
हरियाणा के चार जिलों में कोहरे का अलर्ट (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 20, 2026 at 7:42 AM IST

चंडीगढ़: हरियाणा में बीते दो-तीन दिन से भले सर्दी से कुछ राहत मिल रही हो, लेकिन आज, मंगलवार को मौसम विभाग ने कई इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है. राज्य में 21 जनवरी तक घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी दी गई है. जबकि 22 जनवरी से मौसम में बदलाव के आसार हैं. जिसके चलते प्रदेश कुछ इलाकों में बारिश का भी पूर्वानुमान है.

चार जिलों में कोहरे का अलर्ट: मौसम विभाग ने 21 जनवरी को अंबाला, कैथल, कुरुक्षेत्र और करनाल में घना कोहरा छाए का येलो अलर्ट जारी किया है. जबकि अन्य जिलों में भी हल्का मध्यम कोहरा छाए रहने के आसार हैं. दिन के समय धूप खिलेगी, सर्दी से कुछ राहत भी मिल सकती है. मौसम विभाग के मुताबिक, हरियाणा और चंडीगढ़ में 22 जनवरी को छिटपुट स्थानों पर तथा 23 और 24 जनवरी को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं.

कब होगी बारिश: पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण 21 जनवरी की रात से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों को प्रभावित कर सकता है. जिसके चलते 22-24 जनवरी तक राज्य में गरज-चमक के साथ बारिश होने की उम्मीद है. इस दौरान हवाओं की रफ्तार 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा रहने के आसार हैं. तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है.

किसानों-वाहन चालकों को सलाह: मौसम विभाग ने वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी है, विशेष तौर पर सुबह और रात के समय कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम रहने की आशंका है. किसानों को भी मौसम को ध्यान में रखते हुए फसलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी गई है.

