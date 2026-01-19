ETV Bharat / state

हरियाणा में बदल रहा मौसम, आज सिर्फ 4 जिलों में छाया रहेगा कोहरा, इस दिन से गरज-चमक के साथ होगा बारिश का आगाज

हरियाणा के चार जिलों में सोमवार को कोहरा छाए रहने की चेतावनी दी गई है. जबकि ज्यादातर इलाकों में मौसम साफ रहने की संभावना है.

हरियाणा में बदल रहा मौसम
हरियाणा में बदल रहा मौसम (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 19, 2026 at 7:45 AM IST

चंडीगढ़: हरियाणा में मौसम का मिजाज बदलने लगा है. मौसम विभाग ने सोमवार को उत्तरी हरियाणा के चार जिलों में कैथल, करनाल, अंबाला और कुरुक्षेत्र में कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा, कुछ स्थानों पर आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना बनी हुई है, जबकि शीतलहर चलने की संभावना नहीं जताई गई है.

इस दिन से बदलेगा मौसम: बीते दो-तीन दिनों में कई इलाकों में हल्के बादल छाए हुए हैं, तो कहीं कोहरा पड़ रहा है. मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को कोहरे का असर केवल उत्तरी हरियाणा के चार जिलों तक ही सीमित रहेगा. वहीं, 22 जनवरी से प्रदेश में मौसम बदलने की संभावना जताई गई है, बारिश के भी आसार हैं.

करनाल में सबसे ज्यादा तापमान: जनवरी में कुछ दिन तो कड़ाके की सर्दी पड़ी, लेकिन अब तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. राज्य के सभी जिलों में न्यूनतम व अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. जिसके कारण कई जगह अधिकतम तापमान 20 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है. रविवार को प्रदेश में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस करनाल के इंद्री में दर्ज किया गया. इसके अलावा, प्रदेश के 16 शहरों में अधिकतम तापमान 20 डिग्री से अधिक रहा.

22 से बारिश का अनुमान: मौसम विभाग ने आगामी तीन से चार दिनों तक तापमान बढ़ने की संभावना जताई है. जिसके चलते लोगों को ठंड का एहसास कम होगा. मौसम विभाग ने प्रदेश में 22 जनवरी से मौसम बदलने की संभावना जताई है. राज्य के कुछ स्थानों में 22 जनवरी से 24 जनवरी तक गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है.

