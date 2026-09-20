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हरियाणा में कमजोर पड़ा मानसून, 25 सितंबर तक जानें कैसा रहेगा मौसम का हाल

चंडीगढ़: मौसम विभाग के मुताबिक हरियाणा में मानसून की सक्रियता अब कमजोर पड़ने लगी है. दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी की रेखा 19 सितंबर को राजस्थान के रामगढ़, मोहनगढ़, फलौदी और खाजूवाला तक पहुंच गई है. राजस्थान के ऊपर एंटीसाइक्लोन बनने से प्रदेश में हवाओं का रुख बदलने की संभावना है. पूर्वी हवाओं की जगह अब पश्चिमी हवाएं चल सकती हैं. इसके चलते अगले कुछ दिनों में बारिश की गतिविधियां कम रहेंगी और दिन के तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी हो सकती है.

25 सितंबर तक कैसा रहेगा मौसम? हिसार स्थित हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मदन खीचड़ के मुताबिक, प्रदेश में मानसून की सक्रियता घटने के साथ इसकी वापसी की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होने की संभावना है. 25 सितंबर तक हरियाणा में मौसम सामान्य तौर पर परिवर्तनशील, लेकिन मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है. मौसम विभाग ने 20 सितंबर को प्रदेश के लिए किसी तरह की चेतावनी जारी नहीं की है. इस दौरान मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है.