हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव, पंचकूला में गिरे ओले, पानीपत-सोनीपत में चलीं तेज हवाएं, 9 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी
हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो गया है. आज मौसम विभाग ने नौ जिलों में बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है.
Published : October 7, 2026 at 8:17 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा में मंगलवार शाम से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है. इसके प्रभाव से प्रदेश में अगले पांच दिनों तक रुक-रुककर बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग ने बुधवार को अंबाला, पंचकूला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम और फरीदाबाद में यलो अलर्ट जारी किया है.
50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं: वहीं, अलर्ट वाले जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में बिजली चमकने, गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है. लोगों को मौसम खराब होने के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी गई है.
WEATHER WARNING AND RAINFALL MAP #PUNJAB #HARYANA DATED 06-10-2026 https://t.co/Tl1YwX9VCc— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) October 6, 2026
पंचकूला में रात को गिरे ओले: इधर, पंचकूला में मंगलवार रात मौसम ने अचानक करवट ली. यहां गरज-चमक के साथ ओले गिरे. वहीं पानीपत और सोनीपत में तेज हवाओं का असर देखने को मिला. अचानक बदले मौसम से लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली, लेकिन किसानों की चिंता बढ़ गई है.
यमुनानगर की मंडी में भीगा धान: वहीं, यमुनानगर में हुई तेज बारिश का सीधा असर मंडियों में खुले में रखी धान की फसल पर पड़ा. मंडियों में खुले में रखी उपज और ट्रालियों में लदी धान की फसल भीग गई. लगातार बारिश की संभावना के बीच किसानों और आढ़तियों को खुले में रखे धान की सुरक्षा की चिंता सता रही है.
12 अक्टूबर तक खराब रह सकता है मौसम: मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा में लगातार बैक-टू-बैक दो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं. इनके प्रभाव से 12 अक्टूबर तक प्रदेश में मौसम खराब रहने का अनुमान है. ऐसे में धान की खरीद और मंडियों में खुले में रखी फसल को बारिश से बचाना बड़ी चुनौती बन सकता है.
इन जिलों में मौसम साफ रहने का अनुमान: सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, जींद, कैथल, भिवानी, रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, नारनौल, रेवाड़ी, नूंह और पलवल में फिलहाल मौसम साफ रहने का अनुमान है. हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते मौसम में बदलाव की संभावना बनी हुई है.
हिसार 38.1 डिग्री के साथ सबसे गर्म: हरियाणा में मंगलवार को औसत अधिकतम तापमान में पिछले दिन के मुकाबले 0.6 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई, लेकिन यह सामान्य से 1.7 डिग्री अधिक रहा. हिसार 38.1 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश में सबसे गर्म रहा. महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी में 38 डिग्री, बालसमंद में 37.6 और भिवानी में 37 डिग्री तापमान दर्ज किया गया.
गुरुग्राम में सबसे कम न्यूनतम तापमान: प्रदेश में औसत न्यूनतम तापमान में 0.6 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज हुई और यह सामान्य से 2.5 डिग्री अधिक रहा. गुरुग्राम में रात का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे कम रहा. महेंद्रगढ़ बावल में 20.1, भिवानी में 21 और फतेहाबाद में 22.5 डिग्री तापमान दर्ज हुआ.
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