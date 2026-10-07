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हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव, पंचकूला में गिरे ओले, पानीपत-सोनीपत में चलीं तेज हवाएं, 9 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी

हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में मंगलवार शाम से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है. इसके प्रभाव से प्रदेश में अगले पांच दिनों तक रुक-रुककर बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग ने बुधवार को अंबाला, पंचकूला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम और फरीदाबाद में यलो अलर्ट जारी किया है.

50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं: वहीं, अलर्ट वाले जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में बिजली चमकने, गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है. लोगों को मौसम खराब होने के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी गई है. पंचकूला में रात को गिरे ओले: इधर, पंचकूला में मंगलवार रात मौसम ने अचानक करवट ली. यहां गरज-चमक के साथ ओले गिरे. वहीं पानीपत और सोनीपत में तेज हवाओं का असर देखने को मिला. अचानक बदले मौसम से लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली, लेकिन किसानों की चिंता बढ़ गई है. यमुनानगर की मंडी में भीगा धान: वहीं, यमुनानगर में हुई तेज बारिश का सीधा असर मंडियों में खुले में रखी धान की फसल पर पड़ा. मंडियों में खुले में रखी उपज और ट्रालियों में लदी धान की फसल भीग गई. लगातार बारिश की संभावना के बीच किसानों और आढ़तियों को खुले में रखे धान की सुरक्षा की चिंता सता रही है.